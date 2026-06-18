La obra de Gaudí aterriza en el Centro Comercial de Ponferrada con una exposición inmersiva

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro Comercial El Rosal se convierte desde este miércoles en un punto de encuentro con la cultura y la arquitectura modernista, tras la inauguración de la exposición “Gaudí, el arquitecto que imaginó el mañana”, una muestra que rinde homenaje al legado del genio catalán y conmemora el centenario de su obra.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 18 de julio en la entrada principal de la Planta Calle, está dedicada especialmente a la influencia y huella que Antoni Gaudí dejó en el Palacio Episcopal de Astorga, una de sus creaciones más representativas fuera de Cataluña.

Exposición en El RosalANA F. BARREDO

El acto inaugural ha contado con la presencia del director del Palacio Episcopal de Gaudí, Víctor Manuel Murías Borrajo, y de la concejal de Solidaridad e Interculturalidad del Ayuntamiento de Ponferrada, Ivelisse Martínez, que han acompañado a los responsables del centro comercial en la presentación de esta propuesta cultural.

La muestra ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva estructurada en tres grandes espacios. Por un lado, la exposición fotográfica “Un edificio del siglo XXI”, que permite recorrer la evolución y adaptación del Palacio de Astorga a lo largo del tiempo. Por otro, un área audiovisual con proyecciones que desvelan los detalles arquitectónicos y el proceso creativo de Gaudí. Y, como pieza central, una gran maqueta a escala que reproduce con precisión la compleja estructura del edificio.