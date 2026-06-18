Villafranca del Bierzo celebra una jornada de puertas abiertas del programa de empleo “Ancares XIV”

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El programa mixto de empleo y formación “Ancares XIV”, promovido por el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, celebró el pasado martes 16 de junio una jornada de puertas abiertas con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla en este proyecto formativo.

La actividad con una visita a las instalaciones y al vivero municipal, espacio en el que los participantes del programa realizan tanto la formación teórica como las prácticas vinculadas a los distintos módulos del certificado de profesionalidad que están cursando.

Posteriormente, se instaló un punto informativo en la calle San Nicolás, frente al edificio del mismo nombre, donde el programa acercó su labor a los vecinos mediante la entrega de plantas de flor de temporada y pequeños árboles. Estos ejemplares han sido producidos por el propio alumnado y los monitores durante su trabajo en el vivero municipal.

Durante la jornada, además del reparto de plantas, se explicó a los visitantes el funcionamiento del programa, sus objetivos formativos y su papel en la capacitación profesional de los participantes, así como su contribución a la concienciación ambiental y a la lucha contra la desertificación.