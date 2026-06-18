Coalición por El Bierzo alerta del colapso de las autoescuelas de la comarca

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Coalición por El Bierzo alerta de la situación de «colapso» de las autoescuelas de la comarca y reclama a la Dirección General de Tráfico que busque soluciones urgente porque «está provocando graves pérdidas económicas a las empresas y grandes inconvenientes a los alumnos por los retrasos en la obtención del permiso de conducir».

«Somos conscientes de que la situación es grave en toda España, pero la del Bierzo es peor», aseguraron los bercianistas. «Obtener el carnet supone el doble de tiempo que antaño y eso sacando el práctico a la primera, ya que para repetirlo en caso de suspenso, supone varios meses de demora, puesto que actualmente solo se pueden examinar el 8,2 % de los alumnos (1 de cada 12), situación a todas luces insostenible», añade la formación.

CB recuerda que a la provincia de León le corresponden siete examinadores y un coordinador y, «actualmente, tenemos cinco examinadores y un coordinador». Una ratio que baja aún más en caso de baja y en verano con las vacaciones. «De cada 10 días laborables, lunes, martes y miércoles un número variable de examinadores vienen a Ponferrada, dejando los otros siete días para León y el resto de la provincia. De esos tres días en los que el horario de trabajo es de 8.00 a 15.00 horas, se pierden casi dos horas, ya que el tiempo de desplazamiento se incluye en el horario laboral», relatan desde Coalición por El Bierzo, explicando que «antiguamente la jornada laboral era más extensa y los examinadores hacían noche» en la comarca e, incluso, «se llegaron a hacer horas extras por la tarde».

Además, «de los tres días asignados para los exámenes prácticos, en dos quedan reducidas las pruebas, pues el lunes hay que realizar también los exámenes de pista y los miércoles, las pruebas teóricas», prosigue CB que denuncia que todo esto provoca «un atasco de casi 750 alumnos en bolsa». «En el último ciclo, solamente se realizan 60 exámenes, quedando la mayoría de alumnos sin posibilidad de prueba», apuntó.

Lo que CB propone es que se recuperen los dos examinadores perdidos en una delegación berciana, pudiendo examinar de lunes a viernes, sin detrimento de poder recibir apoyo de examinadores de León. Además, «es fundamental añadir personal administrativo que se pueda hacer cargos de los exámenes teóricos para no reducir el número de exámenes prácticos».