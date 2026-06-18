Críticas del Partido Pupular de Cacabelos por el retraso de apertura de las piscinas municipales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La demora en la apertura de las piscinas municipales de Cacabelos ha generado críticas por parte del Grupo Municipal Popular, que acusa al equipo de gobierno socialista de no haber sido capaz de poner en funcionamiento las instalaciones.

Los populares lamentan que esta situación se repita cada verano y cuestiona la capacidad de planificación del equipo de gobierno. Según señalan, la adecuación de las piscinas es una actuación previsible que debería estar programada con suficiente antelación para evitar retrasos en el inicio de la temporada. Asimismo, recuerdan que las piscinas constituyen uno de los principales espacios de ocio y esparcimiento del municipio durante el verano.

Además, aseguran que, mientras numerosos municipios de la comarca ya han anunciado la apertura de sus piscinas, en Cacabelos todavía no se ha dado a conocer una fecha para la puesta en marcha de las instalaciones.