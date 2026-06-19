Diario de León

Cubillos del Sil se consolida como centro de ciberseguridad industrial

El encuentro reunirá el próximo 7 de julio a profesionales del sector energético en prácticas basadas en casos reales

Centro Tecnológico de Ciudad de la Energía en Cubillos del Sil

Centro Tecnológico de Ciudad de la Energía en Cubillos del SilDL

Publicado por
Alejandra Cascallana
Ponferrada

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La ciberseguridad aplicada al sector energético volverá a situarse en el centro del debate y la formación especializada el próximo 7 de julio en Cubillos del Sil. El Centro de Desarrollo de Tecnologías acogerá una nueva jornada organizada por la Fundación Ciudad de la Energía y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, una iniciativa orientada a fortalecer la preparación de profesionales y organizaciones frente a las crecientes amenazas que afectan a las infraestructuras críticas.

El encuentro reunirá a especialistas del ámbito energético y de la ciberseguridad para participar en ejercicios prácticos avanzados diseñados para reproducir situaciones reales de ataque y respuesta. La jornada contará con dos ejercicios de ciberseguridad dirigidos a distintos perfiles profesionales relacionados con la gestión de incidentes. 

Por un lado, el Cyber Range permitirá a especialistas en entornos industriales y de ciberseguridad enfrentarse a la simulación de un ciberataque contra infraestructuras energéticas, poniendo a prueba su capacidad para detectar, analizar y responder a amenazas. 

De forma paralela, el ejercicio Table Top planteará una situación de crisis provocada por un ataque híbrido, donde los participantes deberán coordinarse, evaluar riesgos y tomar decisiones estratégicas. Ambas actividades están basadas en casos reales y buscan mejorar la preparación frente a posibles ciberamenazas.

La cita continuará con visitas guiadas a las instalaciones del centro, consolidando el centro de Cubillos del Sil como un espacio de referencia para la formación, el entrenamiento y la colaboración en ciberseguridad de infraestructuras críticas.

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