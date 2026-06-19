Cubillos del Sil se consolida como centro de ciberseguridad industrial

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La ciberseguridad aplicada al sector energético volverá a situarse en el centro del debate y la formación especializada el próximo 7 de julio en Cubillos del Sil. El Centro de Desarrollo de Tecnologías acogerá una nueva jornada organizada por la Fundación Ciudad de la Energía y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, una iniciativa orientada a fortalecer la preparación de profesionales y organizaciones frente a las crecientes amenazas que afectan a las infraestructuras críticas.

El encuentro reunirá a especialistas del ámbito energético y de la ciberseguridad para participar en ejercicios prácticos avanzados diseñados para reproducir situaciones reales de ataque y respuesta. La jornada contará con dos ejercicios de ciberseguridad dirigidos a distintos perfiles profesionales relacionados con la gestión de incidentes.

Por un lado, el Cyber Range permitirá a especialistas en entornos industriales y de ciberseguridad enfrentarse a la simulación de un ciberataque contra infraestructuras energéticas, poniendo a prueba su capacidad para detectar, analizar y responder a amenazas.

De forma paralela, el ejercicio Table Top planteará una situación de crisis provocada por un ataque híbrido, donde los participantes deberán coordinarse, evaluar riesgos y tomar decisiones estratégicas. Ambas actividades están basadas en casos reales y buscan mejorar la preparación frente a posibles ciberamenazas.

La cita continuará con visitas guiadas a las instalaciones del centro, consolidando el centro de Cubillos del Sil como un espacio de referencia para la formación, el entrenamiento y la colaboración en ciberseguridad de infraestructuras críticas.