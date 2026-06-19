El CRA El Redondal de Congosto despide el curso con una jornada de convivencia

Jornada de convivencia de fin de curso en el CRA El Redondal de CongostoDL

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los hinchables, las risas y la emoción de las graduaciones marcaron la jornada de convivencia del CRA El Redondal, una cita que volvió a reunir a alumnado, familias y profesorado de los distintos colegios que integran el centro para despedir el curso escolar en un ambiente festivo y de compañerismo.

A lo largo de la mañana se desarrollaron diversas actividades orientadas a fomentar la convivencia y el encuentro entre los miembros de la comunidad educativa. Entre ellas destacó una sesión de cuentacuentos que despertó el interés y la participación de los más pequeños.

Como novedad en esta edición, el Ayuntamiento de Congosto colaboró con la celebración mediante la instalación de tres hinchables, que se convirtieron en uno de los principales atractivos de la jornada y permitieron a niños y niñas disfrutar de momentos de diversión y ocio compartido.

Uno de los actos más emotivos del día fue la graduación del alumnado de cinco años de Educación Infantil y de los estudiantes de sexto de Educación Primaria. Los escolares recibieron el reconocimiento de sus compañeros, familias y docentes al finalizar una etapa importante de su trayectoria educativa y prepararse para afrontar nuevos retos académicos.

La convivencia concluyó con una comida compartida, durante la cual los participantes pudieron seguir disfrutando del encuentro en un ambiente de cercanía y compañerismo.