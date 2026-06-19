Toreno suena fuerte para celebrar San Juan

Toreno ya lo tiene todo listo para celebrar San Juan a lo grande. Hoy arrancan seis días de fiesta con música en directo, actividades infantiles, ciencia, teatro, fuegos artificiales y, por supuesto, el encuentro de peñas y la Ruta del Montadito. Además, este año se celebrará también la primera edición de la Concentración de Minipeñas para los vecinos de menos edad, que incluye actividad con espuma, juegos, colchonetas, polvos de colores, música y animación.

La apuesta del Ayuntamiento de Toreno por la música en firme este año, con grandes propuestas como ‘Toreno Suena’, con los conciertos de TDA, The Rockkens y Ángela González; Los Satélites, la orquesta Panorama City y su ‘Deluxe Tour’ y el Grupo Tekila con el espectáculo ‘El despertar de los dioses’. Fania Blanco Show, la disco móvil Buena Vibra Tour, las charangas Con Xeito y Míticos y el dúa Óscar y Sonia completan la propuesta musical de este año.

El pregón de la toreniense Cristina Velasco abrirá hoy San Juan a las 22.30 horas y, desde ahí, será todo un no parar también marcado por la exaltación de la artesanía y de los productos locales de calidad. Para eso se celebrarán la tercera Feria Artesanal San Juan, que llenará de puestos y ambiente festivo la plaza del Cristo, y una de las citas de la Feria ‘Apostando por el Bierzo, naturalmente’ que impulsa el Consejo Comarcal para poner en valor lo que se produce en el propio territorio. Ligado a esta feria, se celebrará también un taller de apicultura para los interesados en aproximarse o conocer más sobre un sector de mucho peso en el sector agroalimentario berciano.

Como en toda noche de San Juan que se precie, Toreno volverá a prender la hoguera, el martes a medianoche y a servir queimada a los presentes. Arderán los deseos que empezarán a prepararse ya por la tarde, a eso de las seis, en un taller específico que tendrá lugar en la Casa de la Cultura.

Pibierzo volverá a encargarse de iluminar la última noche de las fiestas de San Juan en Toreno con un espectáculo de fuegos artificiales que levantará las mitadas a las doce de la noche del miércoles y, entre la aportación local, destaca la obra de teatro ‘Sálvese quien pueda’ a cargo de la Asociación Cultural Toresil, en el Colegio Valladares Rodríguez, y el pasacalles del miércoles con el grupo de gaitas Aires Mineros de Matarrosa.

El programa

Viernes, 19 de junio

22.30. Pregón a cargo de Cristina Velasco.

23.00. Toreno Suena (TDA, The Rockkens y Ángela González)

Sábado, 20 de junio

11.00 a 14.00. III Feria Artesanal San Juan, en la plaza del Cristo.

11.00 a 14.30. Hinchables y actividades infantiles. Plaza de la Cultura.

16.00 a 21.00. III Feria Artesanal San Juan.

19.00. Concentración de Peñas. C/El Raneiro.

19.30. Salida y recorrido de peñas con la Charanga Con Xeito y Bañetukada. Al finalizar, discoteca móvil Buena Vibra Tour.

Domingo, 21 de junio

11.00 a 14.00. Feria «Apostando por El Bierzo, Naturalmente». Plaza Mayor.

11.30. Taller de apicultura.

18.30. Ruta del Montadito con la Charanga Míticos.

19.00. Obra de teatro «Sálvese quien pueda». Colegio Valladares Rodríguez.

22.30. Verbena con Fania Blanco Show. Plaza de la Cultura.

Lunes, 22 de junio

09.00 a 13.00. Science Fair en el IES La Gándara.

17.30. Exhibición de Gimnasia Rítmica. Pabellón de Deportes.

18.30. Concentración de Minipeñas de Toreno: Salida del parque, recorrido por el pueblo y llegada a la Plaza Mayor.

22.30. Verbena con la orquesta Los Satélites. Plaza de la Cultura.

Martes, 23 de junio

18.00. Taller «Deseos en la Hoguera». Casa de la Cultura.

22.00. Presentación de la Orquesta-Espectáculo Panorama City (Deluxe Tour). C/ El Raneiro.

00.00. Hoguera de San Juan. C/El Raneiro.

00.15. Queimada Popular. C/El Raneiro.

00.30. Verbena con Panorama City (Deluxe Tour).

Miércoles, 24 de junio

11.00. Pasacalles con gaitas.

12.00. Misa y procesión. Iglesia parroquial de San Juan Bautista.

13.00. Baile Vermut con la actuación de Óscar y Sonia. Plaza de la Cultura.

22.30. Presentación del Grupo Tekila con «El despertar de los dioses». Plaza de la Cultura.

00.00. Fuegos Artificiales con Pirotecnia PiBierzo. Pasarela Ángel Velasco.

00.15. Verbena con el Grupo Tekila. Plaza de la Cultura.