Carracedelo refuerza la lucha biológica contra la psila del peral

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Carracedelo y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) han firmado un convenio de colaboración para una nueva campaña de control biológico de la psila del peral, una de las plagas más perjudiciales para este cultivo y una de las principales amenazas para la rentabilidad de las explotaciones de pera en la comarca.

El acuerdo suscrito por el alcalde, Raúl Valcarce, y el presidente de la ABA, Daniel Franco, contempla una aportación municipal de 15.500 euros destinada a financiar la adquisición y distribución del depredador natural Anthocoris nemoralis, un insecto beneficioso que permite reducir las poblaciones de psila «de forma eficaz y sostenible».

«El Ayuntamiento mantiene su apuesta por una agricultura innovadora y respetuosa con el medio ambiente, promoviendo alternativas al uso exclusivo de insecticidas. Los estudios y la experiencia del sector han demostrado que la lucha química, por sí sola, no ha conseguido controlar esta plaga y, en muchos casos, ha favorecido la aparición de resistencias, incrementando además los costes de producción», apuntaron fuentes municipales.

Los beneficiarios de esta campaña serán, prioritariamente, fruticultores y empresas pertenecientes a la ABA o a la DO Pera Conferencia del Bierzo que tengan parcelas de peral en Carracedelo. Si existieran ejemplares disponibles una vez atendidas estas solicitudes, podrán acceder también otros productores del municipio que cumplan los requisitos establecidos en el convenio.