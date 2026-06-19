Cubillos del Sil denuncia el robo de casi dos kilómetros de cable del alumbrado y la desconexión de parte de la CL-631

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil ha denunciado el robo de casi dos kilómetros de cable de cobre de la red de alumbrado público y no se trata de algo inédito. Esta vez, la sustracción de 1.800 metros, ha provocado la desconexión parcial de las luminarias en el llamado Camino del Sierro y también en el tramo de la carretera CL-631 que discurre por su término municipal y es una de las principales vías de entrada y salida a Ponferrada. En el Polígono Industrial El Bayo ha sucedido lo mismo en más de una ocasión y también en el entorno de la calle que lleva a las instalaciones de la Ciuden y en la zona de las piscinas, recuerda el alcalde, Antonio Cuellas. De hecho, por este último robo hubo un detenido y «estamos esperando el juicio», apuntó.

Los servicios municipales ya trabajan en la evaluación de daños y en la reposición del material sustraído, aunque el Ayuntamiento ya advierte de que los trabajos requerirán varios días, debido a la magnitud del robo y al coste económico que supondrá para las arcas públicas. A ello, el equipo de gobierno de Cubillos del Sil suma las molestias para los vecinos y un riesgo añadido para la seguridad vial y peatonal.

El Ayuntamiento ha condenado «enérgicamente» estos hechos y ha recordado que el robo de cableado eléctrico constituye un delito tipificado como grave. También ha informado de que, lógicamente, además de la denuncia pública, se ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

Desde el equipo de gobierno también han solicitado la colaboración ciudadana para que quien o quienes crean que pueden aportar algún tipo de información que pueda llevar a la identificación del autor o autores de este robo lo pongan en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad o del propio Ayuntamiento.