Los ecos de Napoleón vuelven a sonar en San Pedro Castañero

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Los documentos conservados en el archivo parroquial hablan de un pueblo marcado por el paso de las tropas napoleónicas en 1809, dejando constancia de saqueos, incendios y muerte. Esa memoria histórica será la protagonista de la Jornada Napoleónica que San Pedro Castañero celebrará del 26 al 28 de junio con más de un centenar de recreadores históricos llegados desde distintos puntos del país.

Durante tres días, San Pedro Castañero se convertirá en un escenario reconstruido a partir de su propia historia y que se representa a partir de los hechos documentados que han llegado hasta la actualidad. Campamentos militares de época, escaramuzas por las calles de la localidad y una gran batalla el domingo devolverán al presente un tiempo en el que la comarca berciana quedó atravesada por la guerra y sus consecuencias se hicieron visibles en la vida cotidiana del pueblo.

La cita, organizada por la Junta Vecinal de San Pedro Castañero y la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de León, recupera una iniciativa que ya se celebró en 2010 y 2011, y que entonces convirtió el pueblo en punto de encuentro para la recreación histórica, consolidando una experiencia que ahora vuelve a ponerse en marcha con la misma base de trabajo: la documentación histórica y la memoria conservada en la localidad.

El origen de esta historia se remonta a 1809, con la retirada de las tropas francesas de Galicia y el paso del mariscal Ney por la comarca berciana, un episodio que dejó tras de sí violencia, destrucción y una huella que aún perdura. A través de estos testimonios se ha podido reconstruir parte de lo ocurrido, entre ellos el fusilamiento del párroco de San Pedro, un episodio que sigue ocupando un lugar relevante en la memoria local y que refleja la dureza de aquellos acontecimientos.

A partir de esa base documental, la recreación no se limita a reproducir uniformes, formaciones o maniobras militares, sino que plantea una reconstrucción global del episodio histórico, integrando tanto el componente militar como el civil y el cotidiano. Cada elemento del programa se apoya en ese intento de recrear un fragmento de la historia del propio pueblo desde el rigor y la divulgación.

De esta manera, la localidad berciana volverá a convertirse en un escenario vivo de su pasado donde las calles, plazas y campos volverán a escuchar tambores, órdenes militares y salvas de fusilería. Un espacio en el que la historia documentada regresará al presente para ser comprendida en el mismo lugar donde ocurrieron aquellos hechos hace más de dos siglos.