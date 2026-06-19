Ponferrada no puede ceder a Sacyl el solar de Obispo Osmundo en el que se proyectó un centro de salud

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha desvelado que el solar de la calle Obispo Osmundo que adquirió el equipo de gobierno de Olegario Ramón en el mandato anterior no es inscribible en el Registro de la Propiedad. «Un ejemplo proverbial de improvisación, ineficacia y chapuza jurídica», aseguró el regidor, que impide formalizar la titularidad municipal de esa parcela y, por consiguiente, la cesión a la Junta de Castilla y León para la construcción del nuevo centro de salud Ponferrada I.

«Sus chapuzas las tenemos que arreglar otros y lo va a pagar la ciudadanía, que estaba esperando la construcción del nuevo centro de salud de la zona alta, que se tiene que construir en el solar municipal. No se puede ceder porque no se puede inscribir y no se puede inscribir no por un capricho del Registro de la Propiedad, sino por la enorme chapuza de una pretendida expropiación que encubre otro negocio. Al final, ni cumple la legalidad como expropiación ni como compraventa», apuntó Marco Morala para dar respuesta a las críticas del PSOE por tres años de gobierno —dice la oposición— en los que «no se ha hecho absolutamente nada» y entre esa nada citó la inexistencia de avances en la construcción de dicho centro de salud.

Según Morala, Olegario Ramón dejó todo sin registrar y, al enviarlo a registrar, surge el problema de que no se ha completado el pago y que no se cumplen las prescripciones exigidas por la legislación de expropiación forzosa. «Mucha gente tenía la sensación de que había una simulación de negocio jurídico y ahora debemos trabajar para arreglar otra herencia del PSOE que tanto daño hace a Ponferrada», afirmó el alcalde, que recordó que dicho solar «que no se puede inscribir a nombre del Ayuntamiento», va a costar cerca de dos millones de euros, de los que ya se han pagado 1,76 millones. Faltan —dijo- más de 431.000 euros en las dos anualidades restantes.

«Olegario debe pedir perdón a los ponferradinos por el daño de su gestión y en particular a los usuarios del centro de salud de la zona alta», consideró Marco Morala, asegurando que «ningún ponferradino haría eso con su patrimonio y en las cosas públicas hay que poner la misma diligencia».