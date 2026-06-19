Diario de León

El verano invade el comercio local del centro de Ponferrada

La iniciativa ‘Flower Power’ reúne a vecinos y visitantes con actividades, música y propuestas para dinamizar las calles de la ciudad

La piscina instalada en el centro de la ciudad fue una de las novedades

La piscina instalada en el centro de la ciudad fue una de las novedadesANA F. BARREDO

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Redacción
Ponferrada

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La fiesta del comercio local de Ponferrada celebra gran éxito de participación y un ambiente veraniego que invitó a disfrutar de la jornada. 

La piscina instalada en el centro de la ciudad se convirtió en uno de los grandes atractivos, permitiendo a los más pequeños darse un baño y combatir las altas temperaturas. La iniciativa, que llena las calles de música, actividades infantiles, hinchables y propuestas comerciales, continuará durante este sábado.

El programa seguirá ofreciendo una amplia variedad de actividades pensadas para todos los públicos, con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad y convertir el centro de Ponferrada en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Los establecimientos participantes se suman así a esta celebración del verano con promociones especiales, escaparates decorados y distintas propuestas para animar las compras y reforzar el vínculo entre comerciantes y clientes. La cita busca poner en valor la importancia del comercio local, creando un espacio de ocio y convivencia en las calles de la ciudad.

Desde la organización destacan la buena acogida de esta nueva edición, que vuelve a apostar por una combinación de música, ocio familiar y actividades al aire libre para dar la bienvenida a la temporada estival.

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