El verano invade el comercio local del centro de Ponferrada

La piscina instalada en el centro de la ciudad fue una de las novedadesANA F. BARREDO

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La fiesta del comercio local de Ponferrada celebra gran éxito de participación y un ambiente veraniego que invitó a disfrutar de la jornada.

La piscina instalada en el centro de la ciudad se convirtió en uno de los grandes atractivos, permitiendo a los más pequeños darse un baño y combatir las altas temperaturas. La iniciativa, que llena las calles de música, actividades infantiles, hinchables y propuestas comerciales, continuará durante este sábado.

El programa seguirá ofreciendo una amplia variedad de actividades pensadas para todos los públicos, con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad y convertir el centro de Ponferrada en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Los establecimientos participantes se suman así a esta celebración del verano con promociones especiales, escaparates decorados y distintas propuestas para animar las compras y reforzar el vínculo entre comerciantes y clientes. La cita busca poner en valor la importancia del comercio local, creando un espacio de ocio y convivencia en las calles de la ciudad.

Desde la organización destacan la buena acogida de esta nueva edición, que vuelve a apostar por una combinación de música, ocio familiar y actividades al aire libre para dar la bienvenida a la temporada estival.