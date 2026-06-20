El incendio de San Vicente continúa en nivel 1 y apunta a un rayo como causa probable

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El incendio forestal declarado este viernes en la localidad de San Vicente, en el municipio de Arganza, continúa activo y mantiene el nivel 1 de gravedad decretado por la Junta de Castilla y León. Aunque el fuego quedó estabilizado durante la pasada noche gracias a la labor de los equipos de extinción y al descenso de las temperaturas, los trabajos continúan para evitar posibles reactivaciones.

La causa del incendio continúa bajo investigación, aunque las últimas informaciones apuntan a que podría haberse originado por la caída de un rayo.

En estos momentos permanecen desplegados en la zona un total de ocho medios de extinción: dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos bulldozer, una cuadrilla helitransportada y un helicóptero y un hidroavión. Según los últimos datos, las llamas han afectado ya a 36,3 hectáreas, de las que 28,3 corresponden a superficie arbolada, seis a matorral y dos a pastos.

Los alcaldes de Arganza y Sancedo han coincidido en señalar una evolución favorable del incendio, aunque insisten en que todavía no está completamente extinguido y se mantiene la vigilancia sobre posibles reactivaciones.

El alcalde de Arganza, Javier Ovalle, explicó que la información le llega a través de los responsables desplazados al terreno. «Lo último que me trasladan es que está controlado, pero no extinguido», señaló. Ovalle añadió que la pasada noche fue algo complicada y que el incendio afectó principalmente a masa forestal, concentrándose en una zona de pinar, sin riesgo directo para núcleos habitados en estos momentos.

Por su parte, el alcalde de Sancedo, Marcos Álvarez, confirmó también que el fuego se encuentra controlado. Indicó que los medios aéreos continúan refrescando la zona y que se están utilizando dispositivos de vigilancia con cámaras térmicas para detectar posibles puntos calientes. «Tienen miedo de que con el aumento de las temperaturas se reactive algún foco, porque sigue saliendo humo en la zona», apuntó.

Álvarez precisó que el área más afectada se sitúa en el entorno del Picón, y recalcó que, aunque existen poblaciones cercanas, no hay riesgo para la población. «No hay riesgo para las casas, está controlado y no hay peligro para las personas», concluyó.

El incendio, que comenzó a las 15.32 horas del viernes, obligó a movilizar un amplio dispositivo de extinción. Durante las horas más críticas llegaron a trabajar en la zona dos técnicos, seis agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos bulldozer, ocho brigadas de refuerzo contra incendios forestales y siete helicópteros, entre otros medios.

La dirección del operativo elevó durante la tarde el incendio a nivel 1 al considerar que amenazaba una superficie forestal superior a las 30 hectáreas. El fuego se localiza en un paraje perteneciente al municipio de Arganza, entre Ponferrada y Vega de Espinareda, en una jornada marcada por las altas temperaturas y por la declaración de alerta por riesgo de incendios en toda Castilla y León.

A propósito de esta situación, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, reclamó a la Junta de Castilla y León una mayor agilidad en la incorporación de medios de prevención y extinción en la comarca. El responsable comarcal recordó que en las labores de extinción del fuego llegaron a trabajar más de 200 efectivos terrestres y destacó que «la actuación temprana en los primeros momentos del incendio es muy importante para evitar que éste se propague».

En este sentido, insistió en que las cinco brigadas que deberían estar operativas desde el pasado 12 de junio comiencen cuanto antes su actividad, ya que, según denunció, todavía no han sido desplegadas pese a encontrarse la comunidad en unos días de riesgo máximo de incendios. Por ello, reclamó a la Junta que agilice su incorporación al considerar que se trata de una cuestión urgente, al tiempo que recordó que «es imprescindible que las cinco brigadas que deberían estar operativas desde el pasado 12 de junio en nuestros montes comiencen cuanto antes esta labor».