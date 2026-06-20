Treinta nuevos podólogos se gradúan en el Campus de Ponferrada con alta inserción laboral

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El Campus de Ponferrada celebró este viernes el acto de graduación de 31 estudiantes del Grado en Podología, que recibieron sus bandas en una ceremonia que puso fin a su etapa universitaria y marcó el inicio de su trayectoria profesional.

La mayoría de los egresados afronta su incorporación al mercado laboral con buenas perspectivas, ya que el sector presenta una alta demanda de especialistas y, según se destacó durante el acto, muchos ya cuentan con ofertas de empleo o planes para abrir sus propias clínicas.

Durante la ceremonia, la vicerrectora Pilar Marqués subrayó el papel del grado en la consolidación académica del campus y recordó la relevancia sanitaria de la profesión. “El 70% de la población española sufre problemas en los pies, lo que demuestra la importancia de vuestra labor”, señaló.

El director de la Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada, Roi Painceira, destacó que se trata de una de las titulaciones con menor tasa de desempleo y anunció la convocatoria, un año más, de dos plazas de podólogo residente interino para los recién graduados, que permitirán continuar su formación clínica dentro del propio entorno universitario.

El acto también contó con la participación del vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Raúl Cobreros, y de los padrinos de la promoción, Jorge Posada y Alba López, que acompañaron a los nuevos titulados en una jornada emotiva.

El Ayuntamiento de Ponferrada estuvo representado por la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, quien animó a los graduados a desarrollar su carrera profesional en la comarca y reafirmó el compromiso institucional con la universidad pública.