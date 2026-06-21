Las Médulas y el precedente de la guerra actual por los metales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La actual competencia mundial por el control de materias primas estratégicas (litio, níquel, tierras raras, cobre o wolframio) para el desarrollo de tecnologías avanzadas, la fabricación de vehículos eléctricos, la producción de energías renovables o la industria de defensa guarda más similitudes con la Antigua Roma de las que podría parecer. Esta es la principal reflexión que plantea el investigador de la Universidad de León Javier Fernández Lozano, en un trabajo que recupera la mirada del escritor romano Plinio el Viejo para interpretar algunos de los grandes desafíos geopolíticos del siglo XXI. El estudio conecta el renovado valor estratégico del oro en un contexto marcado por los conflictos internacionales con la importancia que este metal tuvo en la expansión de Roma, cuyo legado permanece en enclaves como Las Médulas.

El investigador de la Escuela de Minas recuerda que hace casi 2.000 años Plinio el Viejo ya advertía de que la ambición por la riqueza llevaba a los romanos a «penetrar en las entrañas de la tierra» en busca de oro. Unas reflexiones que —asegura— mantienen una sorprendente vigencia, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica, los conflictos armados y la creciente pugna por el acceso a los recursos naturales, más allá del oro.

«Su control condiciona cada vez más las relaciones internacionales y alimenta nuevas formas de competencia geopolítica que recuerdan a antiguas dinámicas coloniales», explica Fernández Lozano. Su trabajo señala, además, que el contexto internacional marcado por la guerra de Ucrania, los conflictos en Oriente Medio y la incertidumbre económica ha devuelto protagonismo al oro como activo refugio. La compra de reservas por parte de los bancos centrales y el aumento de la demanda internacional han contribuido a situar su precio en máximos históricos, reforzando nuevamente su papel estratégico en la economía mundial.

«Las preguntas que se hacía Plinio hace veinte siglos continúan estando vigentes en nuestro tiempo. La competencia por los recursos sigue influyendo en la economía, la política y las relaciones internacionales, aunque hoy adopte formas diferentes», concluye el investigador de la Universidad de León.