El Consejo Comarcal insta a la Junta a que exporte el modelo del Banco de Tierras del Bierzo al resto de Castilla y León

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón reclama un «apoyo explícito» de la Junta de Castilla y León al Banco de Tierras del Bierzo, por ser un proyecto «referente a nivel nacional» y tendió la mano al nuevo consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pinto, para que su gestión sirva de modelo en otros territorios de la Comunidad.

«El Banco de Tierras es una herramienta que ha demostrado ser un éxito rotundo. La Junta puede aprender mucho de nuestra experiencia en la puesta en valor de tierras en desuso. No pedimos solo financiación, pedimos que nos miren, que estudien nuestro método y que lo implanten en otras zonas. Es un modelo exportable y que funciona», afirmó Ramón durante la inauguración de la feria «Apostando por el Bierzo. Naturalmente», que se ha celebrado hoy en Toreno.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, también respalda la iniciativa planteada por Olegario Ramón y recuerda el apoyo ininterrumpido de la institución provincial al Banco de Tierras. Courel destacó que el presupuesto destinado a esta colaboración ha crecido hasta superar los cien mil euros anuales.