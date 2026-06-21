El Museo de la Tragedia Ferroviaria de Torre del Bierzo llega al 60 % de ejecución

La antigua estación de trenes recupera su memoria para convertirse en el futuro Museo de la Tragedia FerroviariaANA F. BARREDO

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Entre andamios, piedra recuperada y estructuras metálicas, el edificio de la antigua estación de ferrocarril de Torre del Bierzo se está transformando en el futuro Museo de la Tragedia Ferroviaria, un proyecto que avanza con un grado de ejecución cercano al 60 %. La intervención no es solo arquitectónica. Se trata de un intento de reconstruir memoria en el mismo lugar donde el ferrocarril marcó para siempre la historia de la comarca berciana.

El alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado, asegura que el proyecto avanza con operario trabajando «a ritmo de crucero» pese a las dificultades derivadas de la compleja rehabilitación del edificio histórico. «Se ha acumulado una serie de retrasos pero cumpliremos con el nuevo plazo», asegura Folgado, confiando en que la obra pueda estar terminada en los próximos meses.

En lo concreto, el regidor detalla el estado actual del edificio: «Se ha levantado la cubierta para introducir la estructura de hierro, está hecho el hueco del ascensor y se está trabajando en el revestimiento exterior de piedra, lo que falta por hacer es la nueva cubierta y el interior». El proyecto cuenta con una inversión de 850.000 euros, destinada a la rehabilitación integral del inmueble y su transformación en espacio cultural y turístico.

El diseño conceptual del futuro museo cuenta con la participación de la UNED y, aunque el proyecto aún no está cerrado, se ultiman los detalles para presentarlo ante las administraciones con el objetivo de que puedan valorarlo. Paco Balado Insunza, historiador y profesor, insiste en que no puede entenderse como un museo ferroviario tradicional. Balado aduce en que «no se debe tratar de hacer lo típico» y destaca que «hay otras exposiciones ferroviarias muy cerca», por lo que la intención es que el nuevo equipamiento «se inserte en una red de recursos industriales y mineros del territorio». Para el investigador, la clave está en «crear un sistema integrado de recursos patrimoniales donde el visitante pueda elegir experiencias distintas».

Operarios avanzan en la construcción.ANA F. BARREDO

La propuesta no se limita a conservar objetos o documentos. Busca adaptarse a los nuevos tiempos y construir una experiencia. «La visita debe ser inmersiva con realidad aumentada, digitalización, simuladores y elementos 3D», explica Balado. El plan del centro incluye también espacios audiovisuales, áreas de interpretación, salas para exposiciones y zonas de investigación. La intención es que el visitante no solo observe, sino que interactúe con la historia. El ferrocarril, la ingeniería del Manzanal, la minería y la transformación industrial del Bierzo serán los grandes ejes narrativos de un recorrido que combinará memoria y tecnología.

Además, contará con una dimensión práctica con la creación de una oficina de turismo en la planta baja del edificio. Desde el Ayuntamiento se plantea como un punto de acogida para visitantes, además de un centro de gestión de la oferta cultural del municipio. El objetivo es que el museo actúe como puerta de entrada al territorio, articulando rutas, patrimonio y experiencias.

En Torre del Bierzo, el proyecto sigue avanzando para convertirse en un espacio donde el pasado se explica, se interpreta y se conecta con el futuro del territorio.

La estructura de andamios dibuja el perfil del futuro museoANA F. BARREDO

Abrirá el 3 de enero, 83 años después de la tragedia del tren

El museo se levanta sobre un episodio que todavía se estudia como una de las mayores catástrofes del transporte en Europa: el accidente ferroviario ocurrido el 3 de enero de 1944 en el túnel 20 de la línea Palencia-A Coruña. La colisión de varios trenes provocó una tragedia de enormes dimensiones, que marcó para siempre la historia de Torre del Bierzo y del ferrocarril español.

Este suceso constituye el eje central del nuevo espacio cultural, concebido para preservar la memoria de las víctimas, divulgar lo ocurrido y mantener vivo el recuerdo de los hechos acontecidos.

Si no hay cambios en el calendario, la muestra abrirá sus puertas el 3 de enero de 2027, día en que se cumplirán 83 años del accidente ferroviario que lo inspira.