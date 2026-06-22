Más de cien pacientes del Hospital El Bierzo con cáncer de sangre tratados en casa gracias a un modelo pionero

En este 2026, se cumple una década desde que el Hospital El Bierzo implantó el programa «Hogar dulce hogar», que lleva hasta el domicilio del paciente el tratamiento contra algún tipo de cáncer en la sangre, como leucemia aguda o linfoma. Es un modelo asistencial transversal liderado por el servicio de Hematología en el que también están implicados Hospitalización a Domicilio y Farmacia y que, en los últimos meses, ha dado un salto sustancial con la administración en casa de terapias con anticuerpos biespecíficos (inmunoterapia). En diez años, 104 pacientes han sido atendidos en este programa y se han suministrado más de 4.800 tratamientos en sus hogares. Un impacto directo en su calidad de vida, ya que se ha evitado una media de 400 kilómetros de desplazamientos por paciente, según explica el hematólogo Erik de Cabo.

Actualmente, hay 22 pacientes activos y el programa sigue creciendo, tanto en volumen de usuarios como en la variedad de las terapias que se aplican —mayormente subcutáneas, aunque también algunas intravenosas— y «el siguiente paso natural» será su traslación al Servicio de Oncología Médica para la administración de determinados tratamientos contra el cáncer. Esto no solo redunda en una mejora de la calidad de vida constatada por los propios enfermos, sino también en un recorte de gasto para el sistema sanitario —el ahorro estimado en el Hospital El Bierzo es de 3,5 millones de euros— y en la descongestión de hospital de día para poder dar una repuesta más rápida y más espacio a aquellos pacientes que sí tienen que acudir al centro asistencial para recibir tratamiento.

«Hemos ido, poco a poco, introduciendo más tratamientos, cada vez más complejos y que hacen que la medicina tenga mucha más entidad, porque en un contexto como es el Bierzo, con población envejecida y muy dispersa (con pueblos alejados del hospital, muchos de ellos a más de 45 minutos), lo que estamos haciendo es llevar el mejor tratamiento disponible a la casa del paciente, aumentando así la diversidad y la equidad de los tratamientos hematológicos», explicó el doctor Erik de Cabo, quien además destaca que «hay estudios que reflejan que pacientes tratados en casa se infectan menos que los que se tratan en el hospital».

"Es un modelo eficaz, seguro, viable económicamente y que mejora la calidad de vida del paciente"

Erik de Cabo. Hematólogo.

Hasta 2025, este servicio de asistencia únicamente se ofrecía al área que englobaba Hospitalización a Domicilio que «es, aproximadamente, un 68% de la población del Área de Salud del Bierzo», apunta De Cabo; pero, actualmente, «estamos llegando a centros donde antes no lo hacíamos, como Villablino o Bembibre, con lo cual estamos ampliando nuestra cartera de servicios tratando de llegar a toda a población».

El circuito de funcionamiento de este modelo asistencial «es simple», pero muy efectivo y seguro, asegura el hematólogo. Es el servicio de Hematología el que decide qué paciente va a ser tratado en casa y Farmacia se encarga de la preparación del fármaco y de que ese fármaco sea transportado con seguridad al domicilio del paciente. Es el equipo de Hospitalización a Domicilio quien administra el tratamiento y, cuando este no llega, Farmacia se ocupa de llevarlo al centro de salud más cercano al paciente para que este acuda al mismo para administrarse el tratamiento.

"El paso natural de crecimiento es seguir ampliando la cartera de fármacos en Hematología y crecer con otros servicios. Creo que Oncología se unirá para tratamientos a domicilio" Erik de Cabo. Hematólogo

El programa «Hogar dulce hogar» del Hospital El Bierzo es pionero en Castilla y León y una referencia nivel nacional. De hechos, otros hospitales han imitado el modelo berciano. «Nos han llamado de Galicia, de Asturias, de Valladolid, de Madrid o de Valencia para que les ayudemos a implementar este proyecto en sus hospitales. Algunos ya lo han conseguido y en otros, como alguno de Galicia, están cerca de empezar», aseguró Erik de Cabo, para quien «es un orgullo que nuestro modelo pueda ser exportable y aplicable los pacientes de otras zonas sanitarias».

No es es que este servicio no exista en otras zonas de España, ya que Madrid, Vigo o Barcelona cuentan con ejemplos, «pero son poblaciones muy urbanas. Hasta donde yo conozco, con un modelo como el que tenemos aquí (rural, disperso y envejecido), somos el único hospital con este tipo de servicio. De hecho, acaban de conseguir una beca del grupo Pfizer para la aplicación de esas terapias de inmunoterapia. «Están interesados en que ese tipo de tratamiento, que es muy novedoso, pueda llegar a toda la población y nos han concedido la beca para preparar un modelo que sea exportable al resto de centros en España», informó De Cabo.

Kilómetros no recorridos

De los 104 pacientes que han sido tratados en su domicilio en el marco del programa ‘Hogar dulce hogar’, la media de edad son 75 años y más de la mitad tiene 75 años o más. La distribución entre hombres y mujeres se reparte al 50% y llama la atención el volumen de desplazamientos hasta el Hospital El Bierzo que se han evitado en diez años. Son una media de 400 kilómetros por paciente en tratamientos que suelen tener un año de duración, pero hay casos que disparan enormemente esa mediana. De hecho, en el caso concreto de un paciente se han evitado 11.000 kilómetros. En todo, el ahorro en desplazamientos para todos los usuarios de este servicios está en 86.000 kilómetros, según los datos que maneja Erik de Cabo.