CSIF denuncia que el Consejo Comarcal del Bierzo sigue sin reconocer a sus bomberos forestales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el Consejo Comarcal del Bierzo continúa manteniendo a sus trabajadores como “peones”, aun cuando desempeñan funciones de bombero forestal según la Ley 5/2024 de 8 de noviembre, Básica de Bomberos Forestales. Considera “inadmisible que, mientras estos profesionales realizan tareas de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, se les niegue el reconocimiento profesional que exige la ley y que avala su trabajo diario sobre el terreno”.

El sindicato denuncia, también, deficiencias en seguridad y salud laboral, y un modelo que no cumple los estándares mínimos exigibles en un servicio de esta importancia, más después de los terribles incendios del año 2025.

En este momento, el Consejo Comarcal del Bierzo está elaborando una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y CSIF advierte que no puede aprobarse si ignora el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, “y donde se perpetué esta infravaloración profesional”.

Asimismo, CSIF recuerda que ese organismo es el empleador directo y, por tanto, el responsable de cumplir la legislación laboral y adaptar los puestos al nuevo marco normativo. Por tanto, “no hay excusas para no cumplir la ley, ni se puede poner excusas para negar los derechos laborales a quienes se juegan la vida cada verano”.