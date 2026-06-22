Diario de León

El Ayuntamiento pone en valor el trabajo de las juntas vecinales en el mantenimiento de Ponferrada

Las entidades locales colaboran con las brigadas municipales en la conservación de caminos, espacios comunales y la prevención de incendios en las pedanías

Labores de mantenimiento en San Andrés de Montejos

Labores de mantenimiento en San Andrés de MontejosDL

Publicado por
Alejandra Cascallana
Ponferrada

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La Concejalía de Medio Rural ha destacado la implicación de las juntas vecinales y alcaldías de barrio en el mantenimiento de caminos, espacios comunales y entornos de las pedanías, una labor que realizan junto a las brigadas municipales. 

El teniente de alcalde y concejal del área, Iván Alonso, ha destacado el esfuerzo continuado de la maquinaria municipal, subrayando que el tractor de la brigada de medio rural y la maquinaria de la brigada de obras trabajan de forma prácticamente ininterrumpida a lo largo del año. 

En este sentido, se han destacado especialmente dos actuaciones recientes. En San Andrés de Montejos, el pedáneo Víctor Franco y su equipo han llevado a cabo la adecuación del entorno del pueblo, los bienes comunales, el cementerio y diversos caminos, en colaboración con la brigada municipal. 

Por su parte, en San Adrián de Valdueza, David Fernández y su equipo han realizado labores de limpieza en accesos, alrededores del núcleo, el palco de la fiesta y la parte alta de la localidad, con especial atención a la prevención de incendios forestales mediante la limpieza y despeje de zonas para facilitar el acceso de los medios de extinción.

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