El Ayuntamiento pone en valor el trabajo de las juntas vecinales en el mantenimiento de Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Rural ha destacado la implicación de las juntas vecinales y alcaldías de barrio en el mantenimiento de caminos, espacios comunales y entornos de las pedanías, una labor que realizan junto a las brigadas municipales.

El teniente de alcalde y concejal del área, Iván Alonso, ha destacado el esfuerzo continuado de la maquinaria municipal, subrayando que el tractor de la brigada de medio rural y la maquinaria de la brigada de obras trabajan de forma prácticamente ininterrumpida a lo largo del año.

En este sentido, se han destacado especialmente dos actuaciones recientes. En San Andrés de Montejos, el pedáneo Víctor Franco y su equipo han llevado a cabo la adecuación del entorno del pueblo, los bienes comunales, el cementerio y diversos caminos, en colaboración con la brigada municipal.

Por su parte, en San Adrián de Valdueza, David Fernández y su equipo han realizado labores de limpieza en accesos, alrededores del núcleo, el palco de la fiesta y la parte alta de la localidad, con especial atención a la prevención de incendios forestales mediante la limpieza y despeje de zonas para facilitar el acceso de los medios de extinción.