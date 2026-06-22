Ambi convoca una marcha solidaria por la inclusión y la igualdad en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Ambi celebrará el próximo domingo 28 de junio su tradicional marcha solidaria, una iniciativa abierta a toda la ciudadanía que busca promover la inclusión y la solidaridad. La jornada comenzará a las 10.30 horas con salida y llegada en la sede de la asociación, donde se ha diseñado una ruta circular accesible de 5 kilómetros.

Bajo el lema «Diferentes capacidades, mismo camino, mismo objetivo: una sociedad inclusiva», la organización busca reunir a familias, amigos, socios, colaboradores y ciudadanía en general para visibilizar la importancia de construir una sociedad más participativa.

Además, se ofrece la posibilidad de colaborar mediante el «Dorsal 0» para aquellas personas que no puedan participar caminando pero deseen apoyar la iniciativa.

Ambi ha agradecido la colaboración de patrocinadores y entidades participantes, cuyo apoyo permite la celebración de esta marcha solidaria, consolidada ya como una cita de referencia para la promoción de la inclusión en la comarca. La asociación anima a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa, con el objetivo de seguir visibilizando la importancia de construir una sociedad más inclusiva y participativa.