El Proyecto Pelgo de Cosmos consolida su labor educativa y social en Toral de los Vados

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Proyecto Pelgo ha finalizado un nuevo curso escolar consolidándose como un espacio integral de aprendizaje, acompañamiento y socialización para los menores de Toral de los Vados. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y con la colaboración de Votorantim Cimentos desde hace 12 años, continúa reforzando su compromiso con la igualdad de oportunidades y el bienestar del alumnado.

El programa está orientado a equilibrar el rendimiento académico y el desarrollo emocional de los participantes. En el ámbito académico, se ha centrado en ofrecer apoyo escolar, resolver dudas y proporcionar herramientas para la adquisición de hábitos de estudio, con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades y mejorar el éxito educativo.

En el plano emocional y social, se han desarrollado dinámicas de cooperación destinadas a fomentar el trabajo en equipo, las habilidades sociales, la gestión emocional y la resolución de conflictos.

También se han realizado actividades deportivas alternativas orientadas a impulsar la motivación, la cohesión grupal y la promoción de hábitos de vida saludables. Este enfoque integral ha convertido al proyecto en un motor de integración local, favoreciendo la autonomía, la participación y el compromiso entre los menores participantes.

Para la presidenta del AMPA, Liliana Somoza, “el Proyecto Pelgo continúa siendo una herramienta fundamental para muchos de nuestros alumnos. Su evolución y continuidad son esenciales para seguir ofreciendo oportunidades educativas y personales para los menores del centro”.