El festival Musicamino refuerza su apuesta por el vino y la gastronomía

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Villafranca del Bierzo será este este fin de semana, concretamente los días 26, 27 y 28 de junio, en el punto de encuentro entre música, vino, gastronomía y cultura gracias a Musicamino 2026, un festival que continúa ampliando su oferta de actividades más allá de los conciertos y que consolida su recinto Musicavino como uno de los principales atractivos del evento con la participación de más de 30 expositores.

Los visitantes podrán degustar vinos de la mano de trece bodegas que permitirán descubrir la comarca a través de sus vinos. Además, las tradicionales catas musicales Musicavino volverán a unir sobre un mismo escenario a músicos y elaboradores para conversar sobre creatividad, territorio y cultura del vino mientras se degustan distintas referencias de las bodegas participantes, con las actuaciones de Pablo Carbonell, Axeigo y Carla Lourdes. También se contará con la colaboración de la marca Productos de León y una oferta de food trucks.

Para que todo discurra a la perfección, la Junta Local de Seguridad de Villafranca ha coordinado el dispositivo especial que velará por la seguridad durante la celebración del Musicamino y también del Fiestizaje. La reunión ha estado copresidida por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, y el alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira, y ha contado con la participación de responsables de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y representantes municipales.

Alaiz destaca a importancia de la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para que ambos eventos se desarrollen con total normalidad. «Villafranca del Bierzo volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de personas durante las próximas semanas y nuestro objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de estos festivales con todas las garantías de seguridad», ha señalado.

Por su parte, Pereira agradeció la colaboración entre instituciones y pusoo en valor el impacto cultural, turístico y económico que generan ambos festivales para el municipio y para toda la comarca.