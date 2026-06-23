El Consejo Comarcal asegura que la nueva RPT reconocerá a los peones como bomberos forestales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, asegura que la situación de los peones forestales de la plantilla comarcal "ha sido objeto de preocupación constante" y que se está trabajando para reconocerles la categoría de bombero forestal. Así responde a la denuncia realizada por el sindicato CSIF.

Estamos elaborando una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se recoge esa condición de bombero forestal. Efectivamente, realizan labores de prevención, de extinción y de vigilancia y que mejoran notablemente sus condiciones", aseguró Ramón, recordando que la berciana es "una administración que no tenemos recursos propios, que necesitamos la financiación adicional de la Junta de Castilla y León para poder cumplir esos compromisos que, por otra parte, estamos obligados legalmente a hacerlo".

Ramón ha afirmando también, frente a las críticas de la organización sindical, que "las medidas de seguridad, de seguridad laboral y los medios, son los idóneos". "Ahí quiero ser rotundo", dijo, asegurando que "recientemente hemos hecho una inversión para hacer unos baños nuevos y hemos adquirido los equipos para que los EPIs lleven el tratamiento en el centro de trabajo, que no se lo tengan que llevar los trabajadores a domicilio".

"Esto no es una preocupación solo del equipo de gobierno del Consejo. Ha sido una reivindicación constante en las mesas de negociación por parte de los sindicatos CC OO y UGT, que son los que tienen representación en el comité de empresa de esta institución. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea y necesitamos ese compromiso de financiación adicional por parte de la Junta de Castilla y León", apuntó también el presidente del Consejo Comarcal.