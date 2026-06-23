Proyecto Hombre y la Gasbi refuerzan su colaboración para la atención sanitaria de personas con adicciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, se ha reunido con la directora de Proyecto Hombre Bierzo-León, Tania Paz, con el objetivo de optimizar la atención a las personas con problemas de adicciones mediante una intervención coordinada que integra recursos sanitarios y sociales. «Uno de los pilares de esta colaboración es la consolidación de los circuitos de derivación desde Atención Primaria, el Hospital El Bierzo y el Servicio de Salud Mental hacia los programas de Proyecto Hombre. Los profesionales sanitarios derivan a personas con necesidad de tratamiento por adicciones a sustancias o comportamentales, como el juego, para su incorporación a tratamiento ambulatorio o residencial en comunidad terapéutica», explicó Ortiz de Saracho.

La coordinación asistencial se completa con un seguimiento continuado de los pacientes, que mantienen como referencia a sus profesionales sanitarios de Atención Primaria y Salud Mental, en consultas conjuntas y en la adaptación de tratamientos.

Otro de los ámbitos clave de actuación señalado por el gerente de la Gasbi es la intervención con menores y jóvenes bajo el programa ‘Ícaro alcohol y otras drogas’, que también se lleva a cabo la derivación al programa «Indícale» en casos de consumo de drogas, problemas con el juego o el uso inadecuado de la tecnología.

Proyecto Hombre actúa como enlace en el ámbito de la prevención para distintas administraciones, lo que permite valorar cada caso y orientar a la persona hacia el itinerario o programa más adecuado dentro de la red de atención a las adicciones. Además, la entidad continúa ampliando sus líneas de trabajo en prevención, incorporando nuevas áreas de actuación dirigidas a colectivos específicos, como las personas mayores, y aumentando el alcance de sus programas en la comunidad. Así, la colaboración entre ambas entidades también abarca, igualmente, situaciones de especial vulnerabilidad, como el acompañamiento a mujeres embarazadas o en periodo de crianza con problemas de consumo y la atención a personas ingresadas en comunidades terapéuticas cuando precisan asistencia en el Hospital El Bierzo, garantizando una respuesta adecuada desde el Servicio de Urgencias.