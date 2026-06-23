El Ayuntamiento de Ponferrada proyecta al aire libre de «¡Salta!» en gallego

Imagen de una de las ciudades donde se ha proyectado la películaDL

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada se suma al ciclo de cine en gallego ‘Cinema en Galego no Bierzo e Sanabria’, organizado con motivo del XXV aniversario del Programa de promoción de la lengua gallega en el Bierzo y Sanabria, con la proyección el miércoles 24 de junio de la película ‘Salta!’ tendrá lugar en el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas a las 22.30 horas, con acceso libre y gratuito.

La película elegida es una comedia dirigida por Olga Osorio (2023, 85 minutos), apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia, que se proyectará en formato cine de verano al aire libre.

La iniciativa está impulsada por la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral da Lingua, como patrocinador principal, y cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Consejo Comarcal del Bierzo y el Ayuntamiento de Ponferrada, además del apoyo de entidades como la Real Academia Galega, el Instituto de Estudos Bercianos y Edicións Positivas.