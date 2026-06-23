Más de 30 actividades culturales llenarán de música, circo y danza el verano berciano

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Conciertos al aire libre, jazz, música de raíz, danza, circo, teatro y actividades vinculadas al patrimonio volverán a marcar la agenda estival de la capital berciana. El Ayuntamiento de Ponferrada presentó este martes una nueva edición de «Son de Verano», un programa que reunirá más de 30 propuestas culturales entre julio y septiembre y que convertirá el Castillo de los Templarios, el Castillo Viejo, la Iglesia de San Andrés, la plaza del Ayuntamiento y diferentes rincones urbanos y rurales en escenarios para disfrutar de la cultura.

El alcalde, Marco Morala subrayó la colaboración entre entidades para configurar una oferta cultural «de alta calidad» destinada tanto a los vecinos como a los visitantes.

La programación gira en torno a tres festivales musicales consolidados: Caminos de Música, que se celebrará del 14 al 17 de julio en el Castillo Viejo; Corteza de Encina, con siete conciertos entre el 23 de julio y el 21 de agosto en la Bodega del Castillo; y KM.251 Ponferrada es Jazz, que del 25 al 28 de agosto ofrecerá siete actuaciones repartidas entre el Castillo Viejo y el Teatro Bergidum.

El director del Teatro Bergidum, Miguel Ángel Varela, destacó que la suma de las actividades incluidas en el programa «Son de verano» junto a otras propuestas organizadas por distintas instituciones permite ofrecer en Ponferrada un verano con una programación extensa y de calidad. Varela señaló que esta oferta cultural no solo está pensada para que la disfruten los ponferradinos y bercianos, sino también los visitantes y turistas que pasan por la ciudad durante la época estival, quienes pueden encontrar una ciudad dinámica, acogedora y con una gran programación cultural.

Como principal novedad, el Instituto de Estudios Bercianos impulsará «Sombra de Encina», una extensión de Corteza de Encina que recupera el espíritu original del festival y llevará conciertos a tres enclaves patrimoniales del medio rural pertenecientes al municipio de Ponferrada. El presidente del Instituto de Estudios Bercianos, José Luis Cabero, explicó que esta iniciativa pretende volver a los orígenes del festival, vinculando creación artística y patrimonio.

Más allá de los festivales musicales, «Son de Verano» incorpora otras propuestas culturales como las visitas teatralizadas de Conde Gatón y El Canal y una nueva edición de Sin Red, el festival de circo de calle que este año celebrará su décimo aniversario.

Así, Ponferrada afronta un verano con una amplia oferta cultural que busca reforzar la imagen de la ciudad como referente cultural del noroeste.