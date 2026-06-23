Ramón defiende la legalidad de la expropiación del solar de Obispo Osmundo y Morala se reafirma

Publicado por M. Carro Ponferrada Creado: Actualizado:

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, defendió que el procedimiento de expropiación del solar de Obispo Osmundo cuando él era alcalde se hizo de acuerdo a la legalidad y siguiendo el modelo empleado en otros espacios, como las plazas Sánchez Albornoz y Linares Ordás. Así respondió al regidor, Marco Morala, que le atribuyó una «chapuza jurídica» que impide registrar dicho solar a nombre del Ayuntamiento. Ramón manifestó su «extrañeza» y mostró un estudio «encargado a un técnico de urbanismo» —dijo— que concluye que la expropiación cumplió con todos los requisitos legales.

Ramón defiende que el acuerdo alcanzado con los propietarios, que incluía el pago en ocho plazos, fue el más ventajoso para el Ayuntamiento en términos económicos y emplaza al equipo de gobierno a que presente un recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, ya que «con toda seguridad, al respuesta al recurso irá en la línea de las conclusiones de informe» externo que él presentó ayer.

El socialista también dio un giro a la denuncia de Morala por la imposibilidad de registrar la parcela a nombre del Ayuntamiento y dijo tener «datos suficientes para creer que el equipo de gobierno ha cambiado de opinión» y que los movimientos administrativos en torno a este solar se deben a que pretendería recuperarlo como la ubicación de centro de salud que fue propuesta por el gobierno socialista y rechazada inicialmente por el actual.

Morala: "Debe pedir perdón"

Marco Morala no tardó en reaccionar a la versión de Ramón y mostró la respuesta del Registro de la Propiedad que demuestra la imposibilidad de registrar el solar. Lo acusa de «intentar buscar una excusa peregrina a su chapuza». «En lugar de pedir perdón y actuar con un mínimo de dignidad política, continúa empeñado en confundir a los ciudadanos. Afortunadamente, estos ya le tienen calado. Estamos ante un ejemplo más de su proverbial improvisación, ineficacia y falta de gestión», dijo.