Diario de León

Reactivado el incendio forestal de San Vicente con nivel 1 de peligrosidad

Incendio en San Juan de la Mata.

Incendio en San Juan de la Mata.DL

Publicado por
Redacción
Ponferrada

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El incendio forestal declarado en la localidad de San Vicente, en el municipio de Arganza, se ha reactivado este martes por la tarde. La Junta de Castilla y León declaró el nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal originado por la caída de rayos a primera hora de la tarde del pasado viernes en la localidad de San Vicente, en el término municipal de Arganza, debido a que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas. 

En estos momentos trabajan en su extinción seis medios: dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y tres medios aéreos para tratar de contener el avance del fuego y evitar que pueda afectar a más zonas del entorno.

Incendio San Juan de la Mata

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 ATBRIF

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