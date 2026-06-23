Reactivado el incendio forestal de San Vicente con nivel 1 de peligrosidad

Incendio en San Juan de la Mata.DL

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El incendio forestal declarado en la localidad de San Vicente, en el municipio de Arganza, se ha reactivado este martes por la tarde. La Junta de Castilla y León declaró el nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal originado por la caída de rayos a primera hora de la tarde del pasado viernes en la localidad de San Vicente, en el término municipal de Arganza, debido a que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

En estos momentos trabajan en su extinción seis medios: dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y tres medios aéreos para tratar de contener el avance del fuego y evitar que pueda afectar a más zonas del entorno.