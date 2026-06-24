Molinaseca espera abrir esta semana la playa fluvial pequeña

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Molinaseca continúa trabajando para recuperar la normalidad en la playa fluvial tras quedaral semana pasada inutilizable por las tormentas. Según ha explicado el alcalde Alfonso Arias, los trabajos de limpieza avanzan favorablemente en lapequeña, cuya reapertura podría producirse a finales de esta semana. «Están limpiando la pequeña y esperamos poder abrir jueves o viernes, en función de cuándo se termine. Ya empieza a salir el agua más clara», señaló el regidor, que se mostró optimista sobre la evolución de los trabajos. Sin embargo, la situación es diferente en la zona grande de la playa fluvial.

Arias precisa que todavía será necesario esperar a que mejoren las condiciones meteorológicas y el agua recupere su estado habitual antes de poder plantear una fecha para su reapertura. Se mantendrá el seguimiento de la situación y continuará evaluando el estado de ambas áreas para garantizar la seguridad.