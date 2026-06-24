El Consorcio actuará el 4 de septiembre en Ponferrada dentro de las Fiestas de La Encina

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El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, continúa desvelando la programación de conciertos de las próximas Fiestas de La Encina 2026. En esta ocasión, el edil ha anunciado la mítica actuación del Consorcio, que llegará a la ciudad con su gira “De Mocedades a El Consorcio”. El concierto, de carácter gratuito, tendrá lugar el próximo 4 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento, ofreciendo al público un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas del grupo como Eres tú, Amor de hombre y otros éxitos que han marcado a varias generaciones.

Asimismo, la Concejalía de Fiestas informa que es necesario realizar un reajuste en la programación musical, por lo que el concierto ya anunciado de Javier Ojeda, La Guardia y La Banda Sabinera, inicialmente previsto para el 4 de septiembre, pasará a celebrarse finalmente el 3 de septiembre, también en la plaza del Ayuntamiento y sin coste para la ciudadanía.

Todas las áreas implicadas en la organización de las fiestas patronales continúan trabajando en la programación con el objetivo de elaborar una propuesta variada, que incluya actividades pensadas para todos los públicos y los diferentes grupos de edad del municipio.