El Bierzo citará a jóvenes expertos para analizar la vida en los ecosistemas terrestres

Presentación del Congreso de Jóvenes Expertos en la Fábrica de Luz en PonferradaL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Ponferrada será el punto de encuentro del Congreso de Jóvenes Expertos, que en su octava edición se centrará en la Vida en ecosistemas terrestres, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15. Este encuentro, que se celebrará en febrero, sirve para promocionar las vocaciones científicas en una edición organizada por la Fundación Ciudad de la Energía, el Campus de Ponferrada y el centro asociado de la UNED en Ponferrada.

Según explicó la directora del Área de Museos, Patrimonio y Cultura, Concepción Fernández, en el congreso también se entregarán premios a las ponencias que destaquen por la claridad en la comunicación, el rigor científico y la adaptación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por su parte, la directora del Área de Infraestructuras y

Sostenibilidad del Campus de la ULE en Ponferrada, Sandra Buján, resaltó la importancia de este congreso, que acerca los procedimientos científicos a los más jóvenes. De hecho, consideró que es fundamental que compartan sus experiencias ante uno de los objetivos que plantea desafíos tan importantes como la gestión sostenible de los bosques y «no solo frenar ese gran reto de revertir y deshacer lo mal hecho, sino también favorecer la biodiversidad».

En la misma línea, el director del centro asociado de la UNED en Ponferrada, Jorge Vega, puso en valor la alianza de las «tres entidades del conocimiento» que colaboran en la comarca berciana, donde existe «esa necesidad de reinventarnos».

El plazo para poder inscribirse en este encuentro, que cada año congrega a unas cuarenta personas, finaliza el 27 de noviembre.

El Congreso de Jóvenes Expertos está dirigido al alumnado de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos.