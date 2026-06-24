Calma tensa en el frente del primer gran incendio del Bierzo una vez que las brigadas han vuelto a tomar el control

Desde la peña de la Tía María de Espinareda de Vega (Vega de Espinareda) a penas se atisbaba, a media mañana de este miércoles, una vaga columna de humo escapando del valle en el que se refugian las llamas; pero ese mismo balcón fue, en la tarde de ayer, la ventana al mismísimo infierno. Los vecinos vieron venir el fuego y solo la suerte del aire hizo que girara y tomara una dirección opuesta. Volvió hacia atrás dirigiéndose hacia el Cúa y eso ha dado ventaja a las brigadas que trabajan en la extinción que, con la creación de cortafuegos y aprovechando la barrera natural del río, han conseguido controlar un incendio forestal que sigue siendo de nivel 1 en la escala de gravedad.

El fuego que comenzó en San Vicente de Arganza hace ya cinco días a consecuencia de un rayo, según la información oficial, se reactivó en las últimas horas con gran virulencia y se aproximó demasiado a localidades como El Espino y Espinareda, donde las casas y el monte distan apenas dos metros. Y ese es el gran temor. Nadie olvida lo que ocurrió el pasado verano en el Bierzo y cómo en cuestión de minutos las llamas se plantaban frente a las viviendas. En Espinareda, echan en falta trabajo de prevención y lamentan que nadie haya creado un perímetro de seguridad con cortafuegos alrededor del pueblo. Ahora solo pueden esperar a verlas venir y que no vengan.

Desde el balcón de su casa, mira hacia la peña de la Tía Carmen confiando en que el cielo siga viéndose azul. El martes, se echó a dormir la siesta y una llamada le advirtió de que volvía a haber fuego. Creyó que estaría lejos, pero "estaba ahí mismo", asegura y recuerda como hace ahora una década ardió todo a su alrededor. Está nerviosa. Ella y muchos vecinos de un municipio que llevan semanas enfrentándose a la amenaza del fuego. El de ahora se atribuye a una causa natural, pero los ocho o nueve conatos de las últimas semanas fueron prendidos a conciencia.

Espinareda de Vega.L. DE LA MATA

Hasta 56 medios de extinción terrestres y aéreos han trabajado ya en el incendio iniciado en San Vicente de Arganza y que ha afectado también a terrenos comunales y privados de los municipios de Sancedo y Vega de Espinareda. Según la última información facilitada por la Junta de Castilla y León, actualmente están activos 26 y un paseo por la zona se nota su presencia. Hay desplegadas cuatro cuadrillas terrestres, cuatro brigadas helitransportadas, tres bulldozer, cuatro autobombas varios helicópteros y un avión anfibio con capacidad para liberar 5.500 litros de agua.

Una vecina de Espinareda de Vega.L. DE LA MATA

Aunque no lo ven ni se percibe la humareda de ayer, los vecinos saben que el fuego sigue ahí y que si las temperaturas no dan tregua es posible que se reactive. Explica el alcalde de Vega, Javier Salgado, que, tras una noche más tranquila, las llamas discurren entre pedrizas y por eso sale poco humo. No es como cuando arden las masas de pinos, que son ingentes en la zona. Una vez controlados los frentes, la labor se centrará ahora en refrescar los puntos calientes y evitar nuevas grandes reigniciones. Esto en un fin de semana de festival en Vega de Espinareda. El Espina Fest reunirá a miles de personas entre el viernes y el domingo.