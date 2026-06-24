El Ayuntamiento de Ponferrada construirá un nuevo mirador elevado en el Soto de Villar

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada dio a conocer las nuevas propuestas de mejora que efectuará a lo largo de este año en el Soto de Villar de los Barrios, el castañar maderable de unas 35 hectáreas reconocido como Bosque del Año en España 2024 y uno de los espacios naturales con mayor proyección del Bierzo, entre los que destaca la próxima construcción de una plataforma elevada de observación sobre una gran toza centenaria.

La primera de ellas, la plataforma elevada de observación sobre una gran toza centenaria del soto, se trata de un proyecto ideado por Antoine Barrios que aprovechará la estructura natural del árbol. El artesano explicó que la idea es aprovechar estos pilares existentes para hacer una plataforma, con su barandilla y su suelo de madera de castaño, para que «sea una especie de punto de observación y de tranquilidad y de sosiego». Ademas, la construcción se realizará íntegramente con madera de castaño del propio soto.

Por otra parte, el teniente de alcalde y concejal de Medio Rural, Iván Alonso, avanzó que está prevista la ampliación del merendero, que ya cuenta con dos mesas instaladas por la Concejalía de Medio Rural y que «la creciente afluencia de visitantes hace insuficientes». Por ello, se procederá a la instalación de bancos y mesas en dos nuevos miradores, que se sumarán a la ampliación del entorno de la minibiblioteca al aire libre, que «está teniendo gran acogida entre los visitantes».

El concejal de Medio Rural también informó de los avances en materia de accesos y prevención de incendios y señaló que, a través del convenio con la Asociación Berciana de Agricultores, continúan los trabajos de retirada de leña y apertura de nuevos accesos en el camino Maragatos, que discurre desde San Lorenzo por la parte alta del Soto de Villar hasta las inmediaciones de la carretera del Morredero. Se ha habilitado un nuevo acceso directo desde el Soto de Villar al camino Maragatos «para que cualquier camión o maquinaria pesada, si hubiera la desgracia de un incendio, pueda acceder de manera directa».

También, Alonso subrayó que Medio Rural ha invertido más de 33.000 euros en el Soto desde 2019.