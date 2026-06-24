Industria concede más de 119 millones para un proyecto de descarbonización de la cementera de Toral de los Vados

El Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España ha concedido una ayuda de más de 119 millones de euros a Votorantim Cimentos para un proyecto de descarbonización de la planta de producción de cemento de Toral de las Vados. Es una de las subvenciones más destacadas que figuran en la resolución de concesión de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera como parte del PERTE de descarbonización industrial, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2026. En total, se han adjudicado 518 millones de euros en subvenciones a 17 proyectos.

El objetivo de esta línea de subvención es "apoyar las actuaciones llevadas a cabo por las industrias nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero" y el cementero ha sido uno de los sectores que mayor apoyo a recibido, con más de 300 millones de euros que se reparten entre e proyecto de la cementera de Cosmos y Cemex, en Tarragona, a la que se han adjudicado 200 millones de euros.

Entre los sectores que han recibido ayudas, también destacan la producción de aluminio (Aluminio Español en Lugo con 40,4 millones de euros), la fabricación de papel (Unión Industrial Papelera en Barcelona con 38,1 millones de euros) y el sector químico (Evonik con 30,1 millones de euros).

"El PERTE de descarbonización industrial, con una inversión pública de 3.170 millones de euros, permitirá movilizar hasta 11.800 millones de inversión total, incrementando la productividad en un diez por ciento, generando 8.000 empleos y reduciendo en 13 millones de toneladas al año las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera", subrayan fuentes del Ministerio de Industria, que ha resuelto esta línea de ayudas a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).