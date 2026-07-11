El Hospital del Bierzo se refuerza con 40 monitores de constantes vitales

La información a tiempo para un rápido y buen diagnóstico es clave para el éxito en los tratamientos sanitarios. En este sentido, el Hospital del Bierzo y también los centros de salud de la comarca contarán a partir de ahora con mejoras sustanciales cuando los profesionales sanitarios puedan disponer de las constantes vitales de los pacientes en su particular historial clínico en formato electrónico. La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) que lleva el doctor Juan Ortiez de Saracho acaba de adelantar avances en esta materia. Así, la Gasbi ha decidido incorporar 40 monitores de constantes vitales para optimizar la atención hospitalaria. En estas mejoras se ha acometido una inversión pública de 108.000 euros. Este equipamiento permitirá volcar automáticamente las constantes vitales de los pacientes en la historia clínica electrónica. De esta forma, la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha reforzado la capacidad tecnológica del hospital con la incorporación de 40 monitores de constantes vitales destinados a las unidades de hospitalización. La inversión total asciende a 108.000 euros, con el impuesto del IVA incluido. «Estos nuevos equipos permiten el volcado automático de las constantes vitales en la historia clínica electrónica, lo que contribuye a minimizar errores de transcripción, mejorar la seguridad del paciente y facilitar el trabajo del personal sanitario gracias a un seguimiento clínico más ágil y preciso», remarcan desde la gerencia de la Gasbi. Según centan, el personal de Enfermería ha recibido una sesión formativa inicial impartida por la empresa adjudicataria del servicio. Posteriormente, enfermeras del Hospital del Bierzo han continuado la capacitación mediante sesiones informativas en turnos de mañana y tarde. Además, se da la circunstancia que cada una de las unidades de hospitalización ha sido instruida específicamente sobre el funcionamiento de estos nuevos dispositivos. La adquisición forma parte del plan de modernización tecnológica impulsado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para dotar a las unidades asistenciales de herramientas avanzadas que permitan una monitorización continua, fiable y adaptada a las necesidades actuales de la atención hospitalaria. Aseguran que con esta inversión, la Gasbi «reafirma su compromiso con una asistencia sanitaria segura, eficiente y centrada en el paciente». Consideran igualmente que la incorporación de estos nuevos monitores supone un avance destacado en la digitalización y automatización de procesos clínicos esenciales, consolidando la apuesta del Hospital Universitario El Bierzo por la mejora continua de la calidad asistencial.

El Hospital que gestiona la Gerencia de Asistencia Sanitaria de la comarca ha incorporado en los últimos meses una serie de mejoras asistenciales y estructurales, entre las que destacan el área de Cardiología:, con la remodelación integral del servicio para reorganizar consultas y mejorar los circuitos asistenciales y culminaba la renovación del área de Cardiología con una inversión de 246.000 euros. También se mejoraba Traumatología, con la aprobación de la adquisición de un nuevo arco quirúrgico de alta tecnología para esta área sanitaria.