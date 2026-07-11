Ponferrada aprueba otra inversión de casi 600.000 euros en reasfaltados

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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, presidida por el alcalde Marco Morala, ha aprobado este viernes un conjunto de actuaciones, que son las siguientes: Lo primero es la renovación de césped artificial en el campo de fútbol de las instalaciones deportivas de Compostilla, con un presupuesto de licitación de 199.447 euros.

Otra de las obras aprobadas es el acondicionamiento de la avenida de Galicia, que con un presupuesto de licitación de 89.562 € incluirá la renovación de parte del firme, el reasfaltado de la glorieta de Cuatrovientos, la adecuación y mejora de la seguridad del paso de peatones de la avda. Antonio Cortés y la reparación de saneamientos. Otra de las obras que se acometerá en las próximas semanas será el condicionamiento de la avenida de Astorga, con un presupuesto de 89.999 euros para renovar la calzada y la correspondiente señalización horizontal.

De igual forma se acometerá la segunda fase de las obras de urbanización de la avenida Ciudad de Bérgida y acondicionamiento del Camino del Francés. Con un presupuesto de licitación de 189.123 €, dará continuidad en una nueva extensión a los trabajos de refuerzo del firme, saneamientos, alumbrado y señalización que ya se están ejecutando en una primera fase.

Se trata, tal y como afirma Marco Morala, de «una batería de obras que forman parte de nuestro proyecto desde el primer día y no pueden esperar por especulaciones electorales como sí ha ocurrido en el pasado en Ponferrada. Como pueden comprobar, nos hemos propuesto que, entre otras cosas, 2026 sea el año de la revolución en las infraestructuras deportivas de la ciudad, y para ello se han producido tanto la renovación de los campos de Ramón Martínez, Flores del Sil y Cuatrovientos además de la ansiada reforma en curso de las Piscinas del complejo Lydia Valentín. Ahora, con la colaboración de la RFEF que vuelve a demostrar que Ponferrada ha abierto una nueva era de relaciones institucionales tras el ostracismo al que Olegario Ramón sometió al municipio, se sustituye la superficie del campo de Compostilla».

El alcalde Morala recalca que «el alcance de una gestión que demuestra que ni descansamos ni dejamos la transformación de Ponferrada que nos hemos propuesto para el último año, ni nos dedicamos a hablar de programa electoral como el PSOE, que debería invertir su tiempo en reflexionar sobre cómo dejó la ciudad así de devastada. Ahora, sin presupuestos ni mayoría y sin subir impuestos, estamos poniendo la gestión encima de la mesa para actuar en arterias principales como son las avenidas de Astorga, Galicia y Ciudad de Bérgida. La demagogia diaria de Olegario Ramón no nos va a hacer desviar el foco de lo realmente importante». Dice Marco Morala que estas actuaciones son «para seguir transformando Ponferrada y mejorando la vida de los ciudadanos, tal y como nos hemos propuesto desde el minuto cero de este mandato».

Por otro lado, también en la pasada jornada el teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, ha anunciado la próxima conclusión de las obras de reparación de la fuente ornamental glorieta de Flores del Sil (confluencia avenida de Portugal – avenida la Martina – calle Batalla de Bailén) una intervención que pone fin a un grave problema de pérdida de agua que ninguna administración anterior había abordado. La actuación ha requerido hasta dos impermeabilizaciones para garantizar la solidez de la reparación. Alonso ha explicado que el objetivo es que «esta sea ya la definitiva», recordando que la glorieta llevaba años con «importantes consumos de agua, algo que desde luego no podíamos permitir porque eran miles de litros». Además, durante los trabajos se han detectado problemas en la bomba, que también están siendo objeto de reparación. El concejal ha querido destacar el trabajo de la brigada de obras municipal, que ha afrontado esta intervención con el objetivo de dejar «la fuente de Flores del Sil con una reparación óptima y para varios años, precisamente después de muchos años de abandono y sin que nadie tomara medidas en el grave problema que había de pérdida de agua».