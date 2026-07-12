Anllares esconde los contenedores al oso pardo

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En la localidad de Anllares, en el municipio de Páramo del Sil, son bien conocedores de la presencia del oso por sus montes y también por sus paseos por los cacos urbanos de los pueblos. En algunos casos, el plantígrado se acerca a los contenedores con ánimo de obtener comida. Y así, en el caso de Anllares, el que albergó la dinamitada central térmica, a la entrada del pueblo hay un contenedor de basura que está cubierto para evitar la acción del oso. Prácticamente es una caseta de madera que alberga el contenedor y en la que aparece una cartelería sobre el plan de recuperación del oso pardo.