Un plan científico mostrará cómo la minería del oro cambió el paisaje

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha puesto en marcha un proyecto que mostrará cómo la minería del oro de Las Médulas y de otros puntos d la geografía provincial transformó aquí el paisaje hace 2.000 años. El trabajo contará con un documental bajo el proyecto denominado ‘Aurvillage’, financiado por la Fecyt, con una guía interactiva y actividades divulgativas para acercar a la ciudadanía uno de los mayores legados de la minería romana de la zona.La iniciativa busca trasladar a la sociedad décadas de investigación científica sobre la explotación aurífera romana y contribuir a la conservación de este patrimonio cultural y paisajístico.

La iniciativa combinará investigación, comunicación científica y participación ciudadana para mostrar cómo la explotación del oro transformó el territorio y dejó una huella que todavía hoy forma parte de su paisaje y de su identidad. El proyecto, desarrollado por el grupo de investigación Geoinca, reunirá a un equipo internacional y multidisciplinar formado por geólogos, arqueólogos, físicos, ingenieros y especialistas en comunicación científica. «Durante décadas se ha generado un enorme conocimiento científico sobre la minería aurífera romana, pero gran parte de esa información permanece en el ámbito académico. Nuestro objetivo es trasladarla a la sociedad de una forma rigurosa, comprensible y atractiva para que cualquier persona pueda entender cómo funcionaban estas explotaciones y por qué constituyen un patrimonio excepcional», explica el investigador de la Universidad de León Javier Fernández Lozano, responsable del proyecto. La principal actuación de Aurvillage será la producción de un documental de entre 60 y 90 minutos de duración que recorrerá algunas de las principales explotaciones auríferas romanas de la provincia de León, tanto a cielo abierto como subterráneas. A través de imágenes sobre el terreno, recreaciones, explicaciones científicas y testimonios de especialistas, la producción mostrará el origen geológico del oro, las técnicas de explotación empleadas por los romanos y la estrecha relación entre la geología, la ingeniería y la transformación del paisaje. El documental incorporará además la visión de los habitantes de las zonas rurales donde se conservan estos vestigios, poniendo de relieve el valor cultural, social y territorial que este patrimonio mantiene en la actualidad.