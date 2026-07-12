Verano en el Camino de Invierno

El Camino de Invierno cobra fuerza en verano. Lo refrendan las estadísticas que elaboran los responsables de esta ruta jacobea alternativa al preguntar en Santiago de Compostela a los peregrinos de dónde salen y qué opción toman. Hasta la jornada de este domingo habían sido 1.500 las personas que optaron por este trazado alternativo a Piedrafita, siguiendo desde Ponferrada la senda y el valle del Sil por Priaranza, Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez, para adentrarse ya en la comarca de Valdeorras por el municipio de Carballeda, Sobradelo.

Más de la mitad de los que hacen el Camino de Invierno son españoles, conocedores de esta alternativa, con nuevos paisajes y lugares, en un entorno menos masificado que el tradicional del Camino Francés. Pero, pese a que el Camino de Invierno fue concebido y elegido como opción lógica en los duros y fríos meses de invierno a las montañas fronterizas del Bierzo y Lugo, lo cierto es que los peregrinos eligen más el verano para esta ruta de invierno. Por ejemplo, en enero de este año 2026, apenas fueron 55 las personas que encaminaron sus pasos por Puente de Domingo Flórez para abandonar la provincia de León hacia Galicia. En febrero bajaba a 45, pero en marcho empezaba a repuntar al alza con 85 y otros 234 en abril. 316 fueron en mayo; 323 en junio y en lo que va de julio han declarado que han utilizado esta ruta del Camino de Invierno un total de 442 peregrinos hasta la pasada jornada. Con todo, la cifra de peregrinos de esta ruta alternativa ha bajado un 5% con respecto a los mismos meses del periodo anual anterior, el 2025. Del computo total, 914 eran españoles y 586 extranjeros. La mayoría dicen que lo hacen por motivos religiosos. El Camino de Invierno está mejorando mucho en cuanto a dotación de infraestructuras. Por ejemplo, no hay más que ver los albergues públicos y privados de Puente.

En enero 55 personas optaron por esta ruta y en lo que va de mes la eligieron 442