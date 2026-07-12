Santa Marina del Sil ensalza en el pantano su 48 Festival de la Carpa

Los cinco ganadores en las dos modalidades del festival de la carpa antes de la cena.m. macías

Publicado por Redacción Santa Marina Del Sil Creado: Actualizado:

De nuevo cita con la carpa en la cola del pantano de Bárcena, en la bella localidad de Santa Marina del Sil, en el municipio de Toreno. Santa Marina del Sil celebró por todo lo alto su ya más que consolidado Festival de la Carpa, que este año cumplía 48 años. En la edición de este año, celebrada el pasado fin de semana para todo el público que quiso participar, se celebró con la modalidad de pesca libre, previa inscripción en la sede del ente organizador, el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Santa Marina.

El presidente del CIT de Santa Marina, Ángel González, destacó el éxito de esta edición y, aunque con menos pescadores que de costumbre, para el próximo año se relanzará con nuevos eventos que atraigan a pescadores y también público en general.

Después de la celebración de la jornada de pesca, en la sede del CIT de Santa Marina se celebraba el poso de las piezas para decidir los campeones, con la entrega de trofeos y una cena que finalizaba con baile.

Ángel González estuvo acompañado por el alcalde de Toreno, Vicente Mirón, así como por el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, además de la delegada de la Junta de Castilla y León en Ponferrada, Rosana Velasco.

Los ganadores del concurso de pesca fueron Suad Ahmed, con un peso de 1,730 kilos. El segundo Crtistian Macia, con una carpa de 43 centímetros. Y tercero Mario Fuente García, con 50 carpas capturadas.

En el concurso infantil el primero fue Vicente Bosch González, con 23 carpas. Segndo fue Sergio Pérez Arias con 3 carpas.