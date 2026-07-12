Clausurado el Planeta Sound, llega a Chano el Entresebes Folk

Domingo a mediodía en el entorno del castillo con el vermuteo del Planeta Sound.l. de la mata

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada cerraba este domingo el festival del Planeta Sound con un éxito rotundo participantes, fiesta, disfrute y movimiento económico para la ciudad. Y clausurado el Planeta Sound, ahora llama ya a la puerta otro destacado. El castro astur de Chano, ubicado en el municipio berciano de Peranzanes, tomará el próximo 24 de julio el relevo de Carracedo y la villa de Grajal de Campos para acoger la tercera edición del Festival Entresebes Folk, que contará con las actuaciones de Rodrigo Martínez Trío, el grupo Ringorrango y la banda de gaitas Templarios del Oza. La iniciativa del Instituto Leonés de Cultura nació con el doble objetivo de fomentar la música folk y tradicional. A las 17 horas del 24 de julio, el castro abrirá sus puertas de forma gratuita y varias guías se irán turnando en su muestra al público durante toda la duración de los conciertos. Los miembros de la banda de gaitas Templarios del Oza tocarán a las 18 horas, Rodrigo Martínez actuará a las 18.30, y el turno de Ringorrango será a las 19.30.

Planeta Sound 2026 cierre de festival en Ponferrada.LUIS DE LA MATA

Planeta Sound 2026 cierre de festival en la parte alta de Ponferrada.LUIS DE LA MATA

Planeta Sound 2026 cierre de festival.L. DE LA MATA