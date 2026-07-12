Clausurado el Planeta Sound, llega a Chano el Entresebes Folk
Será el 24 de julio en el municipio de Peranzanes
Ponferrada cerraba este domingo el festival del Planeta Sound con un éxito rotundo participantes, fiesta, disfrute y movimiento económico para la ciudad. Y clausurado el Planeta Sound, ahora llama ya a la puerta otro destacado. El castro astur de Chano, ubicado en el municipio berciano de Peranzanes, tomará el próximo 24 de julio el relevo de Carracedo y la villa de Grajal de Campos para acoger la tercera edición del Festival Entresebes Folk, que contará con las actuaciones de Rodrigo Martínez Trío, el grupo Ringorrango y la banda de gaitas Templarios del Oza. La iniciativa del Instituto Leonés de Cultura nació con el doble objetivo de fomentar la música folk y tradicional. A las 17 horas del 24 de julio, el castro abrirá sus puertas de forma gratuita y varias guías se irán turnando en su muestra al público durante toda la duración de los conciertos. Los miembros de la banda de gaitas Templarios del Oza tocarán a las 18 horas, Rodrigo Martínez actuará a las 18.30, y el turno de Ringorrango será a las 19.30.