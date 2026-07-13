Un incendio de nivel 1 avanza cerca del Castro de Chano en Fornela

Un incendio de nivel 1 (IGR-1) amenaza nuevamente Fornela casi un año después de la devastación del verano pasado y tan solo a unas semanas más tarde de que una riada se llevara por delante la única carretera de acceso al valle, todavía en obras y en riesgo, según se demostró hace tan solo unos días tras una nueva tormenta. Ahora, el fuego avanza entre los pueblos de Guímara y Chano, en un paraje conocido como Fanelas, cerca del refugio de montaña de la braña de Mondiego, donde no solo hay bosques centenarios, sino que también es una zona de pastos para el ganado. Asegura la alcaldesa de Peranzanes, Henar García, que las llamas están "muy cerca del Castro de Chano".

El fuego, cuyas causas todavía se están investigando, se declaró durante la noche de ayer, a las 22.40 horas -según la información de la Junta de Castilla y León- y fue elevado a nivel 1 esta mañana por la cantidad de masa forestal que puede arder en una zona de gran carga vegetal y difícil acceso. En esta mañana de lunes, en la zona están trabajando una cuadrilla de tierra, una autobomba y dos bulldozer y cinco helicópteros/hidroaviones; además de varios agentes medioambientales.