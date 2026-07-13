Dos detenidos como autores de cuatro fuegos registrados el fin de semana en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Municipal de Ponferrada han detenido a dos hombres, de 42 y 53 años, como presuntos autores de cuatro incendios registrados durante el fin de semana en Santo Tomás de las Ollas y en el entorno de la avenida de Asturias.

La primera detención se produjo en la noche del viernes. A las 21.30 horas, en la central de comunicaciones de la Policía Local entró una llamada avisando de la presencia de fuego en la calle del Medio de Santo Tomás de las Ollas, que fue extinguido por el servicio de Bomberos. Una hora después, se recibió un nuevo aviso, esta vez del 112, en el que se informaba de que varios testigos habían visto cómo una persona había prendido fuego en una zona próxima a la anterior. Realizadas las gestiones de averiguación oportunas, los agentes procedieron a la detención del presunto incendiario.

Por su parte, a las 18.00 del sábado, una patrulla de la Policía Municipal detectó un incendio en un solar ubicado en la avenida de Asturias y procedió a contener la expansión de las llamas con los extintores de los que dispone hasta la llegada del servicio de extinción de incendios. Una vez identificado al autor y cuando otra patrulla se dirigía para proceder a su detención, se recibió una llamada de un testigo que vio como esa misma persona había prendido fuego en un solar próximo al anterior. Finalmente, se procedió a su detención.

Los dos incendiarios han puestos ya a disposición judicial y la Policía Municipal ha querido agradecer la colaboración ciudadana, que ha sido determinante en el esclarecimiento de los hechos.