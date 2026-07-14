Fiestas del Carmen entre música y tradición

El Bierzo es una parada imprescindible cada verano en la ruta de la Orquesta La MisiónLA MISIÓN

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Vega de Espinareda ya cuenta los días para volver a llenar sus calles de fiesta con la celebración de las Fiestas del Carmen, que tendrán lugar del 15 al 19 de julio. Hay planes para todos los gustos. El Ayuntamiento apuesta por una programación diversa, con propuestas para disfrutar en familia, con amigos o por cuenta propia.

La música volverá a ser el gran reclamo de las fiestas, que arrancarán el miércoles 15 con una primera jornada de actividades populares y la esperada verbena de La Misión, una orquesta que siempre es una de las más esperadas cada año en los pueblos de la comarca berciana.

El jueves, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, la tradición marcará el inicio de la jornada con los actos religiosos en honor a la patrona, aunque la noche volverá a estar reservada para la música.

El público podrá disfrutar de las actuaciones de Estampas de México, La Gran Pili Pampín y del berciano MDA, un artista que regresa a un escenario que ya conoce tras actuar anteriormente en la localidad. El cantante continúa recorriendo España con una gira que llena salas gracias a temas como Mixs Galaxia o Mozart, convirtiéndose en uno de los nombres propios de la nueva generación musical que busca rejuvenecer la escena del país.

El artista berciano MDAMDA

En los días siguientes tampoco faltará el ambiente festivo, con actividades deportivas, infantiles y encuentros para las peñas, además de nuevas verbenas y sesiones musicales con Grupo Luxor, la macrodisco de The Goat y el Grupo Beatriz.

Como colofón, el domingo llegará una de las jornadas más esperadas con la segunda edición de Sanfer Vega y la Orquesta Clan Zero, que pondrá el broche musical antes del espectáculo de fuegos artificiales en la Playa Fluvial.

Vega de Espinareda en imagen de archivoANA F. BARREDO

Programa de las Fiestas del Carmen 2026 en Vega de Espinareda

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Miércoles 15 de julio

18:00 horas - Jugando como antes

23:00 horas - Actuación de la Orquesta La Misión en el Colegio Piñera

Jueves 16 de julio

10:00 horas - Pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de Vega de Espinareda por las principales calles del pueblo.

11:30 horas - Procesión de la Virgen del Carmen, salida desde la Plaza Mayor.

12:00 horas - Santa misa en honor a la Virgen del Carmen en el Monasterio de San Andrés

17:30 horas - Gincana familiar en la playa fluvial

20:00 horas - Clase de zumba en la playa fluvial

20:00 horas - Torneo de tenis y pádel en las pistas de la playa fluvial

21:00 horas - Cena de quintos en la Plaza Mayor

23:00 horas - Actuación de Mariachis Estampas de México y La Gran Pili Pampín en la Plaza del Ayuntamiento

23:00 horas - Actuación de MDA y DJs en la Plaza Mayor

Viernes 17 de julio

17:00 horas - Torneo 3x3 en las pistas de baloncesto del Colegio Piñera

18:00 horas - Fiesta de la espuma en la rotonda Donante de Sangre

20:30 horas - IV Quedada de Peñas, salida desde la Plaza del Ayuntamiento

23:30 horas - Verbena con el grupo Luxor Music Show en la Plaza del Ayuntamiento

23:30 horas - Macrodiscoteca con Dani Parrondo "The Goat" en la Plaza Mayor

Sábado 18 de julio

11:00 horas - Free Tour "Conoce Vega", salida desde la Oficina de Turismo

12:00 horas - Presentación del libro El bardo pastor del Valle Sosiego en la Oficina de Turismo

17:00 horas - Hinchables infantiles en la playa fluvial

17:00 horas - Torneo interpueblos en el Estadio Luis del Olmo

23:30 horas - Verbena con el Grupo Beatriz en la Plaza Mayor

Domingo 19 de julio

11:30 horas - Pequechef en la oficina de turismo

19: 00 II edición de Sanfer Vega y la fiesta del color en la Plaza Mayor

23.00 Orquesta Clan Zero en la Plaza Mayor

01:00 Gran tirada de fuegos artificiales en la playa fluvial