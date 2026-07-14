Fiesta en Vega de Espinareda con música y tradición

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Vega de Espinareda ya cuenta los días para volver a llenar sus calles de fiesta con la celebración de las Fiestas del Carmen, que tendrán lugar del 15 al 19 de julio. Hay planes para todos los gustos. El Ayuntamiento apuesta por una programación diversa, con propuestas para disfrutar en familia, con amigos o por cuenta propia. La música volverá a ser el gran reclamo de las fiestas, que arrancarán el miércoles 15 con una primera jornada de actividades populares y la esperada verbena de La Misión, una orquesta que siempre es una de las más esperadas cada año en los pueblos de la comarca berciana.

El jueves, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, la tradición marcará el inicio de la jornada con los actos religiosos en honor a la patrona, aunque la noche volverá a estar reservada para la música. El público podrá disfrutar de las actuaciones de Estampas de México, La Gran Pili Pampín y del berciano MDA, un artista que regresa a un escenario que ya conoce tras actuar anteriormente en la localidad. El cantante continúa recorriendo España con una gira que llena salas gracias a temas como Mixs Galaxia o Mozart, convirtiéndose en uno de los nombres propios de la nueva generación musical que busca rejuvenecer la escena del país. En los días siguientes tampoco faltará el ambiente festivo, con actividades deportivas, infantiles y encuentros para las peñas, además de nuevas verbenas y sesiones musicales con Grupo Luxor, la macrodisco de The Goat y el Grupo Beatriz. Como colofón, el domingo llegará una de las jornadas más esperadas con la segunda edición de Sanfer Vega y la Orquesta Clan Zero, que pondrá el broche musical antes del espectáculo de fuegos artificiales en la Playa Fluvial.

Programa

MIÉRCOLES 15

18.00. Orquesta La Misión Actividad ‘Jugando como antes’

23.00. Orquesta La Misión

JUEVES 16

10.00. Pasacalles a cargo de la Banda de gaitas

11.30. Procesión y misa en honor a la Virgen del Carmen

21.00. Cena de quintos

23.00. Mariachis, Estampas de México y La Gran Pili Pampin

23.00. Artista MDA y DJs

VIERNES 17

18.00. Fiesta de la espuma

20.30. IV Quedada de Peñas

23.30. Grupo Luxor

23.30. Macro Disco ‘The Goat’

SÁBADO 18

11.00. Free tour ‘Conoce Vega’

17.00. Torneo Interpueblos

23.30. Grupo Beatriz

DOMINGO 19

11.30. Pequechef

19.00. II Sanfer Vega y fiesta del color

23.00. Orquesta Clan Zero

01.00. Fuegos artificiales