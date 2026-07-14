Fiesta en Vega de Espinareda con música y tradición
La Misión, MDA y Pili Pampín son algunos de los grandes reclamos de la programación
Vega de Espinareda ya cuenta los días para volver a llenar sus calles de fiesta con la celebración de las Fiestas del Carmen, que tendrán lugar del 15 al 19 de julio. Hay planes para todos los gustos. El Ayuntamiento apuesta por una programación diversa, con propuestas para disfrutar en familia, con amigos o por cuenta propia. La música volverá a ser el gran reclamo de las fiestas, que arrancarán el miércoles 15 con una primera jornada de actividades populares y la esperada verbena de La Misión, una orquesta que siempre es una de las más esperadas cada año en los pueblos de la comarca berciana.
El jueves, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, la tradición marcará el inicio de la jornada con los actos religiosos en honor a la patrona, aunque la noche volverá a estar reservada para la música. El público podrá disfrutar de las actuaciones de Estampas de México, La Gran Pili Pampín y del berciano MDA, un artista que regresa a un escenario que ya conoce tras actuar anteriormente en la localidad. El cantante continúa recorriendo España con una gira que llena salas gracias a temas como Mixs Galaxia o Mozart, convirtiéndose en uno de los nombres propios de la nueva generación musical que busca rejuvenecer la escena del país. En los días siguientes tampoco faltará el ambiente festivo, con actividades deportivas, infantiles y encuentros para las peñas, además de nuevas verbenas y sesiones musicales con Grupo Luxor, la macrodisco de The Goat y el Grupo Beatriz. Como colofón, el domingo llegará una de las jornadas más esperadas con la segunda edición de Sanfer Vega y la Orquesta Clan Zero, que pondrá el broche musical antes del espectáculo de fuegos artificiales en la Playa Fluvial.
Programa
MIÉRCOLES 15
18.00. Orquesta La Misión Actividad ‘Jugando como antes’
23.00. Orquesta La Misión
JUEVES 16
10.00. Pasacalles a cargo de la Banda de gaitas
11.30. Procesión y misa en honor a la Virgen del Carmen
21.00. Cena de quintos
23.00. Mariachis, Estampas de México y La Gran Pili Pampin
23.00. Artista MDA y DJs
VIERNES 17
18.00. Fiesta de la espuma
20.30. IV Quedada de Peñas
23.30. Grupo Luxor
23.30. Macro Disco ‘The Goat’
SÁBADO 18
11.00. Free tour ‘Conoce Vega’
17.00. Torneo Interpueblos
23.30. Grupo Beatriz
DOMINGO 19
11.30. Pequechef
19.00. II Sanfer Vega y fiesta del color
23.00. Orquesta Clan Zero
01.00. Fuegos artificiales