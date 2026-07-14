Páramo del Sil se convierte en epicentro de ciencia ciudadana en unas jornadas sobre biodiversidad

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Páramo del Sil, en colaboración con la Universidad de León y diversas entidades ambientales, organiza las segundas ‘Jornadas para Descubrir la Biodiversidad’ los días 28 y 29 de este mes de julio. Bajo el lema ‘Inventariando la biodiversidad en comunidad’, este encuentro busca conectar a los vecinos y amantes de la naturaleza con el patrimonio natural de la zona a través de la ciencia ciudadana, combinando ponencias de expertos con salidas prácticas al entorno natural.

Las jornadas arrancarán el martes día 28 por la mañana con un ciclo de charlas para entender y registrar el entorno de la mano de la presidenta de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, Carmen Acedo —que hablará sobre la importancia de la conservación de la flora-; del biólogo e investigador Benito Fuertes, que abordará las observaciones de fauna; y Estrella Alfaro y el Colectivo Desmán Telado, que impartirán una sesión práctica de instrucción en el manejo de i-Naturalist, la app líder para registrar biodiversidad.

La tarde será de campo con la ‘Ruta de la Cucharina’, guiada por los especialistas Estrella Alfaro, Ana B. Fernández Salegui, Carmen Acedo, Benito Fuertes, Manuel Barra, Gerardo González y Jesús F. Carro. Y por la noche, se realizará un paseo nocturno para escuchar e identificar murciélagos.

El miércoles 29, la actividad se trasladará por completo al campo, empezando por la ‘Ruta por la Campona’. Por la tarde, el grupo explorará la ‘Ruta de los Molinos’, cerrando así un intenso inventario participativo de la flora y fauna local.

Este evento de puesta en valor de la biodiversidad local que organizan el Ayuntamiento de Páramo del Sil y la Universidad de León cuenta, también, con la colaboración de Acbiosil, Bierzo Aire Limpio, Colectivo Desmán Telado y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. La participación es abierta a toda aquella persona interesada en la materia, pero requiere inscripción previa debido a la logística que exigen las rutas organizadas. Los interesados pueden apuntarse a través de un formulario online, mediante el enlace forms.gle/45jTKtQvBieekkbu6; por teléfono, llamando al Ayuntamiento de Páramo del Sil en el 987 526 043; y a través del correo electrónico info@paramodelsil.es.