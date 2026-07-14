La abogacía de Ponferrada celebra el Día de la Justicia Gratuita

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La Delegación del Colegio de la Abogacía de León en Ponferrada ha celebrado, este martes, el acto institucional del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio en su sede de la capital berciana. Lo hizo con la lectura de un manifiesto, en el que volvieron a hacerse evidentes las carencias del servicio, y con la entrega de distinciones del Consejo General de la Abogacía Española en reconocimiento al trabajo realizado al servicio de la justicia gratuita a veinte abogadas y abogados.