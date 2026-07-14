Morala avanza en presupuestos y desvelará un «proyecto histórico»

El alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, hablabla este martes de presupuestos municipales a pregunts de los periodistas, del avance que supondrá la incorporación de los técnicos tras las vacaciones para plantear ya las líneas maestras de los grandes números locales del año y poder aprobarlos en pleno, aún cuando siguen en minoría con cuentas prorrogadas desde el 2024. El mandatario municipal dijo que hasta finales de año no renuncian a sacar adelante el presupuesto, en unos años en los que han logrado ionvesiones sin la ayuda de la oposición, reduciendo la deuda municipal y lo más importante, sin subir los tributos a sus ciudadanos. Todo ello, en un contexto político de oposición socialista de la que los populares solo esperan «el meme del día», del que nada aporta y no interesa a nadie que no sea de su cuerda. Con todo, no descartan ni se cierran a la ronda de contactos negociadores con los de Olegario Ramón y también con los de Vox de Patricia González. Los socialistas tenían ejecutiva municipal de partido y en ella concluían que en Ponferrada se está dando «un abandono generalizado».

El regidor ponferradino daba todos estos datos en el Museo del Bierzo, en un acto de taller de formación para pequeños, y en donde sin querer aportardetalles, anunciaba que en breve (seguramente la próxima semana», desde el Ayuntamiento harán umn anuncio oficial de lo que ha dado en calificar como «proyecto histórico» para la ciudad. Puede que tenga que ver con algún tipo de infraestructura importante para el municipio y la ciudad y tras intentar sacarle algún dato más sobre el asunto y decirle que igual tiene que ver con la Ronda Sur, el alcalde esobozó una ligera sonrisa, dejando así en el aire la incógnita de lo que dijo será una muy buena noticia e «histórica» para el futuro de mejoras de Ponferrada.

El alcalde también apuntó la gran labor que se está desarrollando con los desbroces de maleza en el municipio. Dijo Morala que era el año que más se ha implicado el Ayuntamiento en esta tarea dado que han destinado a la labor más personal que nunca, incorporando otros 15 operarios. De hecho, en la pasada jornada se podían ver los trabajos de desbroce en la ladera del castillo ponferradino. El alcalde daba a conocer estas mejoras al asistir en el Museo del Bierzo a los talleres didácticos infantiles de «A la sombra de la higuera», en los que participa Fabularia Teatro.