Abandonan un piano en el barrio de La Rosaleda

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los que estos días hayan pasado por la zona de la Torre de la Rosaleda se verán sorprendidos al ver un piano, de maderas nobles, abandonado próximo a un lugar de paseo. Al piano le faltan las teclas, pero mantiene todas las cuerdas y su estructura, aunque dejada, sí mantiene el valor de una madera añeja, de un instrumento de muchos años. No se sabe muy bien quién lo dejó ahí, pero fue en la jornada posterior a que finalizaran los conciertos del Planeta Sound, que dejaron la zona limpia y en perfectas condiciones. El lugar donde fue abandonado este piano no es zona de punto limpio.